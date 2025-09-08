Trotz Hammer-Saisonstart: Schalke-Legenden sprechen Klartext

Schalke ist mit neun Punkten aus vier Spielen gut in die Saison gestartet. Trotz Tabellenplatz zwei denkt im Verein derzeit niemand an den Aufstieg in die Bundesliga. Stattdessen übt man sich in Bescheidenheit.

Doch Schalke-Legenden wie Klaus Fischer dämpfen nun die Euphorie. Er hob hervor, dass die jüngsten Spiele spielerisch wenig überzeugten und nur durch Defensivarbeit Siege möglich waren.

Schalke zwischen Aufschwung und Problemen

Aktuell steht Schalke punktgleich mit Elversberg auf Rang zwei. Doch Fischer warnt im „Fussball Legenden Talk“: „Man muss ganz, ganz vorsichtig sein, nicht große Töne spucken und lieber weiter hart arbeiten.“ Miron Muslic teilt diese Einschätzung, wird jedoch beim kommenden Heimspiel gegen Holstein Kiel die Offensive gezielt verbessern müssen.

Auch interessant: Schalke 04: Jetzt steht es fest! DFB-Entscheidung gefallen

Auch Rüdiger Abramczik sieht Nachholbedarf. Er erklärte, dass das Mittelfeld zu wenig liefere und die Stürmer „ein bisschen in der Luft hängen“. Für Schalke bleibt weiterhin viel Arbeit. Doch Trainer Muslic betonte, er sei keineswegs unzufrieden mit dem hart erkämpften Sieg bei Dynamo Dresden am Wochenende.

Schalke setzt auf Tugenden und Teamgeist

„Die zweite deutsche Bundesliga ist kein Schönheitswettbewerb“, merkte Muslic an. Schalke brauche alte Tugenden wie Einsatz und Teamgeist. Trotz fehlender Fitness einiger Spieler zeigte das Team „neuen Spirit“ und verdienten Willen auf dem Platz. Muslic sieht dies als Basis für eine positive Schalke-Entwicklung.

Mehr Nachrichten für Dich:

Der nächste Gegner heißt nun Holstein Kiel (Samstag, 13. September, 13 Uhr). Der Bundesliga-Aufsteiger hat einen schlechten Saisonstart erwischt und holte nur drei Punkte aus den ersten vier Ligaspielen? Winkt Königsblau also der nächste Dreier? Auch hier dürfte sich Schalke erst einmal in Vorsicht wägen.

>>> Folge uns auf Tik Tok <<<

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.