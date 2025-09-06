Schalke-Talent vor Leih-Abgang? Fans haben klare Forderung an Muslic

Transfers trotz Ende der Transferperiode? Das ist tatsächlich weiterhin möglich, da in einigen Ländern das Zeitfenster noch geöffnet ist. Da hofft auch der FC Schalke 04 weiterhin, dass einige Abgangskandidaten den Verein noch verlassen – oder es auch zu Leihen kommen könnte.

Mauro Zalazar beispielsweise soll dem Vernehmen nach verliehen werden, damit der Youngster viel Spielpraxis sammeln kann. Die bekommt er aktuell unter Miron Muslic nicht, kann sich nur in den Testspielen präsentieren. Dort überzeugt er allerdings sehr, weshalb die Fans eine klare Forderung haben.

Schalke: Zalazar-Leihe oder mehr Spielzeit?

Wird es noch ein Last-Minute-Abgang von Mauro Zalazar? Der 20-jährige Uruguayer hat in dieser Saison noch nicht gespielt, saß in einigen Schalke-Spielen immerhin auf der Bank. Zu einem Einsatz kam es allerdings nicht – auch nicht in der 1. DFB-Pokalrunde, wo die Trainer hin und wieder einige Experimente ausprobieren. Daher soll Zalazar verliehen werden.

Die S04-Bosse und auch Miron Muslic wollen, dass Zalazar bei einem anderen Verein Spielpraxis sammelt und mit viel mehr Erfahrung nach Gelsenkirchen zurückkehrt. Auch wenn die Idee verständlich ist, wollen ihn viele königsblaue Anhänger nicht abgeben. Denn der Youngster zeigte in den Testspielen, wo er immerhin einige Spielminuten bekam, was er drauf hat.

Das war beispielsweise in der Vorbereitung gegen Panathinaikos, RW Ahlen, FC Sevilla und nun in der Länderspielpause bei Borussia Mönchengladbach der Fall. Zalazar machte bei der 0:2-Niederlage mit einer weiteren guten Vorstellung auf sich aufmerksam.

Fans wollen mehr Spielzeit für Zalazar

Die Schalke-Fans hatten nach dem Spiel deutliche Forderungen an Miron Muslic. „Zalazar auch wirklich top. Macht er so weiter, wird er seine Spielzeiten verdient bekommen“, „Zalazar ist echt on fire. Hoffentlich bekommt er auch in der Liga seine Chancen“ und „So wie Zalazar spielt, ist er ein Kandidat für den Spieltagskader. Er macht es bei den Testspielen immer so gut. Er muss mehr spielen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren auf Social Media.

Und einige andere Anhänger wurden noch deutlicher. „Zalazar bloß nicht verleihen, sondern mehr Spielzeit bei uns geben. Der Junge hat Bock“, schreibt beispielsweise einer. Diese Ansage galt also den Schalker Bossen, die ihn in Länder verleihen wollen, wo das Transferfenster noch einige Tage offen ist.

S04-Coach Muslic zeigte sich nach dem Testspiel gegen Gladbach von den vielen Talenten aus der Knappenschmiede, zu der auch Zalazar gehört, da er bei der U23 spielt, begeistert. Ob weitere Juwele und auch Zalazar tatsächlich mehr Spielzeit bei den Profis bekommen oder doch verliehen werden?