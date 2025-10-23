Schalke: Leihe wird zum Mega-Deal! Verliert S04 einen Youngster?

Drei Schalke-Leihgaben stehen derzeit im Ausland unter Vertrag: Steve Noode, Martin Wasinski und Ilyes Hamache. Einer von ihnen sorgt dabei besonders für Aufsehen – und das ist nicht der flinke Dribbler Hamache, sondern Abwehrtalent Wasinski. Der 21-Jährige erlebt bei RFC Lüttich einen echten Leistungsschub.

Der junge Belgier glänzt in der zweiten Liga mit einem Tor und zwei Vorlagen in sieben Einsätzen. Alle Partien spielte er über die volle Distanz. Besonders stark präsentierte sich Wasinski zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen Lierse SK, als er die Vorlage zum entscheidenden Treffer beisteuerte.

Schalke beobachtet Wasinski genau

Beim Traditionsklub aus Gelsenkirchen wird man diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. Doch ein Problem bahnt sich an: Wasinski spielt in Belgien nicht mehr in der Innenverteidigung, sondern als Rechtsverteidiger. Diese neue Rolle könnte bei einer möglichen Rückkehr zum S04 für Schwierigkeiten sorgen.

Denn der Sprung von der zweiten belgischen Liga in die 2. Bundesliga ist enorm. Wie sich der Verteidiger auf deutschem Niveau schlagen würde, bleibt fraglich. Sollte Schalke sogar den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen, würden die Anforderungen noch einmal deutlich steigen.

Während Wasinski bei Lüttich in einer Viererkette spielt, setzt Trainer Miron Muslic auf ein System mit drei beziehungsweise fünf Verteidigern. Dafür braucht es andere Qualitäten – etwa mehr Dynamik auf den Außenbahnen. Ob Wasinski dieses Profil erfüllt, ist unklar.

Keine Rückkehr zu S04?

Hinzu kommt die Zukunftsfrage. Lüttich besitzt eine Kaufoption, und bei seiner aktuellen Form könnte der Klub sie ziehen. Sein Vertrag auf Schalke läuft zwar bis 2028, doch eine Rückkehr ist alles andere als sicher.

In Gelsenkirchen ist die Defensive ohnehin stark besetzt. Auf der rechten Seite konkurrieren Spieler wie Adrian Gantenbein, Finn Porath und Hennig Matriciani um Einsatzzeiten. Für Wasinski wären die Chancen auf Minuten bei Schalke derzeit minimal.

Bis Sommer 2026 bleibt er an RFC Lüttich ausgeliehen. Ob er danach wieder das königsblaue Trikot trägt, entscheidet seine Entwicklung in den kommenden Monaten. Schalke wird genau hinschauen – denn das Talent des Belgiers ist unübersehbar.