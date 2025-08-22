Schalke gibt Verlängerung bekannt – Vertrag bis 2029 offiziell

Die finanzielle Situation auf Schalke bestimmte über den gesamten Sommer hinweg die Gespräche. Mittlerweile rückt der Fußball wieder in den Mittelpunkt, dennoch bleibt es eine angespannte Situation in der königsblauen Vereinskasse. Gerade jetzt kommt eine Vertragsverlängerung für den Klub sehr gelegen.

Denn am Freitagvormittag (22. August) gab Schalke offiziell bekannt, dass der Partner Vivawest die Zusammenarbeit verlängern wird. Bis 2029 bleibt das Wohnungsunternehmen aus der Region mit dem S04 verbunden. Eine ganz besondere Partnerschaft, wie der Verein in seiner offiziellen Pressemitteilung bekanntgibt.

Schalke und Vivawest bis 2029

2021/2022 stieg das Gelsenkirchener Unternehmen bei dem schwer angeschlagenen Ruhrgebietsklub ein. Königsblau verdaute gerade den Abstieg in die zweite Bundesliga und stand finanziell nach dem abrupten Ende der Gazprom-Kooperation auf mehr als wackligen Beinen. Vivawest übernahm als Hauptsponsor. Ein Schritt, den der Verein selbst als „längst historischen Bestandteil der Schalker Vereinsgeschichte“ betitelt.

Auch die jetzige Entscheidung der Vertragsverlängerung sei für Matthias Tillmann „mehr als eine formale Entscheidung“ und stehe „sinnbildlich für echte Solidarität“. Schalke 04 und Vivawest teilen für den Vorstandsvorsitzenden ein „tiefes Verständnis für die Menschen der Region, ihre Geschichte und ihre Werte“.

„Überzeugung und Verbundenheit zum Ruhrgebiet“

Laut Uwe Eichner, Vorsitzender der VIVAWEST-Geschäftsführung, stehe das Unternehmen „aus Überzeugung und Verbundenheit zum Ruhrgebiet verlässlich an der Seite von Schalke 04“. Und die Quintessenz daraus: verlässliche Einnahmen über einen langfristigen Zeitraum.

Gerade die kann Schalke in der finanziell herausfordernden Situation gut gebrauchen. Dabei geht es nicht um große Neueinkäufe, sondern darum, langfristig planen zu können, um den Klub aus der aktuellen Notlage zu befreien. Dazu kann Vivawest beitragen. Ein kleiner Schritt von vielen.