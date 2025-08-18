Bei Schalke nicht mehr erwünscht gewesen – Ex-Star grüßt von der Spitze

Fünf Spiele, vier Siege, ein Remis. Ein Saisonstart, den man sich auf Schalke wohl auch wünschen würde. Während die Knappen in der Liga zumindest auf dem richtigen Weg sind, spielt Marcin Kaminski nach seinem Abgang in bestechender Form, trifft im Spitzenspiel und hält Wisla Plock an der Spitze der polnischen Liga.

Gegen Legia Warschau traf der Ex-Schalker bereits in der 11. Minute per Kopf zum entscheidenden Siegtreffer. Sein erstes Tor in dieser Saison: direkt ein ganz wichtiges. Denn mit den drei Punkten behält Plock die Tabellenführung vor KS Krakau. Erst in diesem Sommer verließ Kaminski Gelsenkirchen, nachdem sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.

Kaminskis Höhen und Tiefen auf Schalke

Inzwischen scheint der 33-Jährige in seiner Heimat wieder richtig Fuß fassen zu können. Gerade, nachdem seine Karriere auf Schalke von Höhen und Tiefen gekennzeichnet war. Kaminski galt als regelmäßiger Stammspieler der Knappen und konnte in der Aufstiegssaison maßgeblich zum großen Erfolg beitragen. Danach rutschte Kaminski allerdings wie die gesamte Mannschaft ab.

Trotz regelmäßiger Einsatzzeiten sorgte der Innenverteidiger für den ein oder anderen Wackler in der S04-Hintermannschaft. Und so dürfte man auf Schalke trotz Kaminskis aktuellem Formhoch mit der Entscheidung, den Vertrag des Polen auslaufen zu lassen, im Reinen sein. Zumal kräftig auf dem Transfermarkt nachgerüstet werden konnte.

Nachbesetzung in der Innenverteidigung

Mit Timo Becker, Nikola Katic und Hasan Kurucay kamen drei neue Innenverteidiger nach Gelsenkirchen, die den defensiven Part in Miron Muslics Ausrichtung bekleiden sollen. Für Kaminski war an dieser Stelle kein Platz mehr. Eine Entscheidung, die dem Polen jetzt sogar zugutekommt.

Der Ex-Schalker blüht in seiner Heimat auf, wird zum Matchwinner gegen Warschau und hält damit weiterhin den perfekten Saisonstart aufrecht. Beim S04 ist es nun an Becker, Katic und Kurucay, zumindest eine ähnliche Entwicklung einzuleiten.

