Schalke verkündet große Änderung: Wichtige Warnung an Arenabesucher

Die neue Zweitliga-Saison des FC Schalke 04 rückt immer näher. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic bereitet sich aktuell vor, absolviert noch einige Testspiele. Los geht es dann mit dem ersten Spiel der Saison gegen Hertha BSC (1. August, 20.30 Uhr). Die Partie findet dann in der Veltins-Arena statt.

Dann wird es auch eine wichtige Änderung für die Fans des FC Schalke 04 geben. In unmittelbarer Nähe der Veltins-Arena stehen den Stadionbesuchern viele Parkplätze zur Verfügung. Dort ist jetzt eine Bezahloption nicht mehr möglich.

Schalke: Parkplatz-Änderung für S04-Fans

Wann immer der FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena spielt, fahren zahlreiche Fans mit dem Auto an. Für diese Anhänger und generell Stadionbesucher gibt es Parkplätze in der Nähe der Arena. Dort können die Anhänger dann mit EC- oder Kreditkarten sowie Google Pay und Apple Pay bezahlen.

Was seit Dienstag (15. Juli) nicht mehr möglich ist: Barzahlung mit Geldscheinen oder Münzeinwurf. Das haben die Königsblauen nun offiziell mitgeteilt. Eine wichtige Warnung für die Fans, die zu den Partien anreisen werden.

Eine Sache bleibt allerdings wie auch schon in der vergangenen Saison: Auf den Parkplätzen B-E werden ab zwei Stunden vor Anpfiff Parkgebühren in Höhe von fünf Euro pro Fahrzeug erhoben. Gut für die Anhänger, die früher ankommen: Die müssen nichts zahlen. Bei Sonderveranstaltungen in der Veltins-Arena belaufen sich die Kosten für einen Parkplatz auf den öffentlichen Stellplätzen auf zehn Euro.

Strafe droht

Wer bei den Heimspielen des FC Schalke 04 die Parkgebühr nicht bezahlt, kann sich auf eine Zahlungsaufforderung durch den Dienstleister Park & Control in Höhe von 35 Euro gefasst machen. „Diese setzt sich aus den fünf Euro Parkgebühren sowie einer Vertragsstrafe von 30 Euro zusammen. Über eine Kennzeichen-Aufnahme wird der Halter des Fahrzeugs identifiziert und anschließend per Brief verständigt“, heißt es in der Vereinsmeldung.

Auch interessant für alle Arenabesucher: Fans können die Auslastung der Parkplätze rund um die Arena live verfolgen. Auf der Homepage veltins-arena.de gibt es die aktuelle Belegung der Plätze, die alle fünf Minuten aktualisiert wird.