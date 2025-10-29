Leise, still und heimlich! Schalke 04 löst Vertrag auf

Der FC Schalke 04 kann aufatmen: Mit Trainer Miron Muslic läuft es endlich besser. Kein Wunder also, dass der Revierklub den Coach gerne über sein Vertragsende am 30. Juni 2027 hinaus halten will. Eine Verlängerungsklausel greift jedoch nur im Erfolgsfall, etwa bei einem Aufstieg – ein Szenario, von dem alle in Gelsenkirchen träumen (hier mehr dazu).

Muslic hat den Verein nach der eher glücklosen Zeit seines Vorgängers Kees van Wonderen sichtlich stabilisiert. Van Wonderen übernahm im Oktober 2024 die schwer angeschlagene Mannschaft von Karel Geraerts. Doch nach einer enttäuschenden Bilanz von acht Siegen, sechs Unentschieden und elf Niederlagen war im Mai 2025 Schluss. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten um den Ex-Coach des FC Schalke 04.

Schalke 04 schließt mit der Vergangenheit ab

Die Angst vor dem Abstieg zwang Schalke 04 damals dazu, die Notbremse zu ziehen und sich vom Niederländer zu trennen. Seit seiner Freistellung war van Wonderen nicht mehr als Coach aktiv. Laut „Sport Bild“ hat der Zweitligist den bis 2026 laufenden Vertrag kürzlich still und heimlich aufgelöst. Eine offizielle Verkündung gab es nicht, was auch nicht üblich ist.

Schalke musste dennoch eine saftige Abfindung zahlen. Rund 200.000 Euro soll van Wonderen für die vorzeitige Auflösung seines Vertrags erhalten haben. Trotzdem dürfte sich das für die Gelsenkirchener gelohnt haben. Die Summe ist wohl wesentlich geringer, als ihn bis 2026 „weiterzubeschäftigen“ – trotz der fehlenden Trainerarbeit.

Vertrag mit van Wonderen aufgelöst

Für van Wonderen bietet sich jetzt die Möglichkeit, nach seinem Aus und der Vertragsauflösung beim FC Schalke 04, eine neue Aufgabe als Cheftrainer zu finden. Gerüchte um den Niederländer gibt es aktuell aber noch keine.

Bei seinem Ex-Klub S04 hingegen wird man froh sein, dass dieses Kapitel nun endgültig beendet ist und man weiter mit voller Hoffnung in die Zukunft schauen kann. Diese Zukunft heißt Miron Muslic. Der 41-Jährige hat die Wende geschafft und wieder Euphorie in die Ruhrpott-Stadt gebracht.