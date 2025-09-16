Schalke 04: Nach heftiger Ultras-Kritik – jetzt spricht die UGE Klartext

Gibt es da etwa Ärger unter den Fans des FC Schalke 04? Schon vor dem 1:0-Sieg in Dresden gab es Aufregung, als sowohl Vorstandschef Matthias Tillmann als auch der Fanclub-Verband dazu aufgerufen hatten, auf den Schmähgesang „Wir hassen Ostdeutschland“ zu verzichten.

Besonders richtete sich dieser Aufruf an die Ultras des Revierklubs. Die sind schließlich dafür bekannt, im Stadion für Stimmung und Fangesänge zu sorgen. Und die UGE ließ nicht lange auf sich warten. Beim Heimspiel gegen Kiel meldete sich die aktive Fanszene des FC Schalke 04 deutlich.

Schalke 04: Fangesang sorgt für Aufregung

Die Ansage des Fanclub-Verbandes war deutlich: Dieser Schmähgesang überschreite für sie eine klare Grenze. „Sie richten sich nicht gegen einen Gegner, sondern diskriminieren pauschal eine ganze Region und damit auch Schalker, die dort mit Herzblut unseren Verein vertreten“, hieß es in einer Meldung des Fanklubs. Weiter hieß es, dass es für Rassismus und eben Diskriminierung keinen Platz auf Schalke gebe.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Vorstandschef Tillmann äußerte sich über den WhatsApp-Kanal der S04-Fanbelange, bat darum, auf die Rufe zu verzichten. Das alles hat aber nichts gebracht. Beim 1:0-Erfolg in Dresden gab es von den Ultras und auch vielen angereisten Fans mehrfach die Gesänge.

Auch gegen Magdeburg wieder Gesänge?

Und dann meldeten sich auch die Ultras erstmals zu Wort. Im „Blauen Brief“ vor dem Kiel-Spiel gab es deutliche Worte in Richtung Fanclub-Verband und Tillmann: „Jeder halbwegs realitätsnahe Mensch sollte selbst nach kurzer Überlegung verstanden haben, dass durch diesen Gesang keine Personen(-gruppen) persönlich angegriffen werden sollen, sondern alles ausschließlich aufgrund der Kürze und des bekannt-polemischen Umgangstons im Fußballkontext dargestellt wird.“

Mehr Nachrichten für dich:

Bedeutet: Die Ultras des FC Schalke 04 werden mit großer Sicherheit diese Gesänge nicht mehr sein lassen. Im Gegenteil sogar. Es ist davon auszugehen, dass beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20. September, 13 Uhr) erneut „Wir hassen Ostdeutschland“-Rufe aus dem Schalker Block kommen werden.