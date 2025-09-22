Irre Fimpel-Wende auf Schalke – damit hat keiner gerechnet

Und plötzlich sieht die Welt auf Schalke wieder viel besser aus! Vor einigen Monaten gab es bei den Profis und bei der U23 des Revierklubs große Sorgen. Beiden Mannschaften drohte der Abstieg, in allerletzter Sekunde konnte man sich noch retten. Jakob Fimpel schaffte bei der 1. Mannschaft der Königsblauen den Klassenerhalt. Gleichzeitig durfte er sich über die Rettung seiner U23-Jungs in der Regionalliga West freuen.

Zum Saisonstart läuft es jetzt bei beiden Teams richtig stark. Der Zweitligist steht nach sechs Spielen plötzlich in der oberen Tabellenhälfte und auch die Reservemannschaft des FC Schalke 04 hat das geschafft, womit kaum jemand gerechnet hatte – dank Jakob Fimpel.

Schalke 04: U23 feiert Mega-Start

Doppelter Sieg für den FC Schalke 04 an diesem Wochenende: Nur wenige Minuten, nachdem Kenan Karaman und Co. einen wichtigen 2:0-Erfolg in Magdeburg feierten, endete auch die Partie der U23 mit drei Punkten für die Gelsenkirchener. In der Regionalliga West holte das Fimpel-Team den Auswärtssieg beim FC Gütersloh (3:1).

Auch interessant: Schalke 04: Still, heimlich und leise! Nächste Verstärkung für Miron Muslic ist da

Während die Profis erst sechs Spiele hinter sich haben, war es für die Regionalliga-Mannschaft schon die neunte Partie. Dabei holte die U23 starke 17 Punkte und steht auf einem überraschenden dritten Platz. Eine Leistung, mit der sicherlich kaum jemand nach der vergangenen Zittersaison gerechnet hat.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fünf Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Dieser Saisonstart des Teams von Trainer Jakob Fimpel kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Mit dem Abstiegskampf haben die Königsblauen in diesem Jahr wohl nichts mehr zu tun.

Talente und Routinier blühen auf

Die U23 ist auch in diesem Jahr mit zahlreichen Talenten gespickt, von denen einige aus der U19 gekommen sind. Hier blühen diese Youngsters immer mehr auf, durften sogar schon einige Trainingseinheiten bei den Schalke-Profis absolvieren. Fimpel darf sich über junge Spieler wie Ayman Gulasi, Paul Pöpperl, Aris Bayindir oder Edion Gashi freuen.

Mehr Nachrichten für dich:

Wer in dieser Spielzeit aber richtig auftrumpft, ist ein Routinier: Yassin Ben Balla hatte schon in der vergangenen Saison einen großen Anteil am Klassenerhalt, als er im Winter geholt wurde. Jetzt zeigt der 29-jährige Franzose, der für Vereine wie Braunschweig, Duisburg, Darmstadt und Ingolstadt gespielt hat, warum er so wichtig für Fimpel ist. Sechs Saisontore sind dem Mittelfeldspieler bereits in der Regionalliga gelungen. Weitere sollen dazukommen – am besten mit noch mehr Siegen für die U23.