Schalke-Sieg in Bielefeld war noch nicht alles! Jetzt folgt die nächste Hammer-Nachricht

Wie schnell sich die Welt bei einem Fußball-Klub zum Positiven wenden kann, zeigt einmal mehr der FC Schalke 04: Nach zwei Horrorspielzeiten in Folge erwischen die Königsblauen einen sensationellen Start in die neue Saison und gehen nach acht Spieltagen als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. Gegen Arminia Bielefeld holte die Mannschaft von Trainer Miron Muslic den dritten Sieg in Folge.

Die gute Laune ist auf Schalke also wieder zurückgekehrt. Doch wer dachte, dass der Auswärtssieg in Bielefeld der einzige Grund zum Jubeln sei, der machte nur kurz danach große Augen. Es folgte nämlich nur wenige Stunden später die nächste Hammer-Nachricht für den S04.

Schalke: Zwei Auswärtssiege und eine Tabellenführung

Auf eine souveräne 1. Halbzeit folgte eine etwas enttäuschende Leistung in der 2. Hälfte: Der FC Schalke 04 hat es in Bielefeld am Ende unnötig spannend gemacht, fährt aber dennoch mit drei Punkten zurück nach Gelsenkirchen. In den Parallelspielen siegte die SV Elversberg deutlich gegen Magdeburg (4:0) und ist der neue Spitzenreiter der 2. Liga.

Dahinter steht auch schon die Mannschaft von Trainer Miron Muslic. Die Knappen feierten den dritten Sieg hintereinander. Eine starke Leistung der Schalker, die jetzt mit einem sehr guten Gefühl in die Länderspielpause gehen, ehe es danach zum Spitzenspiel gegen Hannover 96 (17. Oktober, 18.30 Uhr).

Während die Profis in der Tabelle also den ersten Platz im Visier haben, steht die U23 des S04 sensationell an der Spitze der Regionalliga West. Auch das Team von Jakob Fimpel spielt bisher eine hervorragende Saison.

Starke U23-Saison

Auch die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 feierte kurz nach den Profis einen wichtigen 1:0-Erfolg beim Bonner SC und konnte aufgrund des Patzers des vorherigen Tabellenführers Fortuna Köln nun vorbeiziehen. Mit 23 Punkten grüßen tatsächlich die Amateure der Schalker von der Tabellenspitze der Regionalliga West.

Und auch die U23 hatte in der vergangenen Saison erst ganz zum Schluss den Klassenerhalt geschafft, spielt jetzt wie ausgewechselt und darf also vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Nur der Meister der Regionalliga West darf aufsteigen, es gibt keine Relegationsplätze. Was wäre das für eine sensationelle Geschichte!