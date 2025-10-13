Schalke 04 macht es offiziell: Nächstes Wiedersehen mit Ex-Stars perfekt

Was darf auf Schalke nicht fehlen wie das „auf“ nach dem „Glück?“ Natürlich ein Testspiel gegen den FC Twente Enschede. In den vergangenen Jahren duellierten sich die beiden Vereine entweder in der Saisonvorbereitung oder in den Länderspielpausen immer mal wieder.

Jetzt gibt es das „Freundschaftsduell“ zu einem besonderen Anlass. Der FC Schalke 04 gastiert nämlich beim FC Twente, der seinen 60. Geburtstag feiern wird. Dabei kommt es nicht nur zu einem Wiedersehen mit Ex-Keeper Lars Unnerstall, sondern auch mit einem anderen ehemaligen Schalker.

Schalke 04 verkündet nächstes Testspiel

„Schalke-Testspiele gegen Twente Enschede haben mehr Tradition als RB“ – das würde so mancher S04-Fan direkt unterschreiben. Seit 2022 gab es nämlich vier Duelle zwischen den beiden befreundeten Vereinen. In diesem Jahr wird es gleich zwei Spiele geben. In der Vorbereitung trafen der Revierklub und Twente schon aufeinander (0:0).

Am 13. November wird Königsblau dann in Enschede zu Gast sein. Der Anpfiff des Jubiläumsduells zum 60. Geburtstag der Gastgeber erfolgt um 19.30 Uhr im „De Grolsch Veste“.

Sowohl für S04 als auch für den niederländischen Erstligisten bietet sich die Partie zu einem guten Zeitpunkt an. Die Begegnung findet nämlich inmitten der letzten Länderspielpause im November statt, die für einige Vereine und Spieler ungelegen kommt, da sie ja lieber im Rhythmus bleiben wollen.

Wiedersehen mit zwei Ex-S04-Stars

Die Fans des FC Schalke 04 können ab Dienstag (7. Oktober) ab 13 Uhr im S04-Ticketshop je bis zu vier Karten für die Partie erwerben. Sowohl Sitz- als auch Stehplatztickets kosten 11 Euro. Zunächst werden die Plätze in den Unterrangblöcken 120 bis 124 verkauft. Sobald diese ausverkauft sind, werden weitere Blöcke im Oberrang freigeschaltet.

Während es in den vergangenen Jahren immer ein Wiedersehen mit Lars Unnerstall war, der von 2008 bis 2014 bei den Knappen unter Vertrag stand, ist noch ein weiterer Ex-S04-Profi dazugekommen. Marko Pjaca wird der eine oder andere Schalke-Fan in Erinnerung haben.

Der Kroate kam im Januar 2018 für ein halbes Jahr per Leihe von Juventus Turin, konnte aber nicht überzeugen. Seit diesem Sommer spielt er für Twente.