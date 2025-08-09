Großer Jubel vor Kaiserslautern-Spiel: Schalke erhält Geldregen

Schalke in Kaiserslautern: Fans der Knappen dürfen sich gleich auf das zweite Topspiel am zweiten Spieltag freuen. Doch bevor die Partie auf dem Betztenberg angepfiffen wird, sorgt „Sky“ mit einer wichtigen Transfermeldung für Aufsehen – auch bei allen Blauweißen.

Denn es soll eine Einigung zwischen der AC Mailand und Newcastle United in Bezug auf Malick Thiaw geben. Der Pay-TV-Sender berichtet von einer „Grundsatzvereinbarung für einen dauerhaften Transfer“. Letzte Details seien noch zu klären, doch der Medizincheck soll bereits in Kürze erfolgen. Und was bedeutet das für Schalke?

Schalke erhält Millionensumme

Eine enorm wichtige Einnahme in diesem Transferfenster. Denn der Verein hält eine Weiterverkaufsklausel am ehemalige Schalker. Das Paket von Newcastle für einen Wechsel des Innenverteidigers aus Mailand soll rund 40 Millionen Euro schwer sein. So dürften sich Ben Manga und Frank Baumann laut „Sky“ auf eine Summe zwischen zwei und drei Millionen Euro freuen.

Zuletzt standen für einen Wechsel Thiaws eher Summen von 25 bis 35 Millionen Euro im Raum. Sollten die Informationen von „Sky“ also korrekt sein, erhält S04 sogar höhere Einnahmen als zunächst erwartet. Und die kann der Klub aktuell sehr gut gebrauchen.

Finanzieller Spielraum durch Thiaw-Transfer

Schließlich ist die Zukunft der beiden Leistungsträger Taylan Bulut und Moussa Sylla weiter offen. Sicher würde man beide gern in Gelsenkirchen halten, doch die finanzielle Situation zwingt wohl zum Verkauf der Starspieler.

Durch die zusätzlichen Millionen aus dem Thiaw-Transfer würde Schalke zumindest etwas mehr finanziellen Spielraum erhalten. Für die letzten Wochen auf dem Transfermarkt und anstehende Verhandlungen ein wichtiger Punkt. Als sollten alle S04-Fans hoffen, dass der Transfer ohne Komplikationen schnellstmöglich vollzogen wird.