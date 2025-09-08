Bittere Entscheidung gefallen! Schnappt Schalke 04 jetzt bei DIESEM Transferflirt zu?

Der FC Schalke 04 konnte die diesjährige Sommer-Transferphase (erfolgreich) abschließen. Die Verpflichtung von Christian Gomis vom FC Winterthur setzte den Schlusspunkt, und das fehlende Interesse an Moussa Sylla verhinderte weitere Neuzugänge.

Somit blieb es Schalke 04 verwehrt, eine dringend benötigte kreative Verstärkung fürs offensive Mittelfeld einzubinden. Doch bietet eine bittere Entscheidung womöglich noch eine neue Option?

Vertragslose Spieler: Option für Schalke 04

Trotz des geschlossenen Transferfensters könnte die blauweißen Verantwortlichen aktiv werden, da vertragslose Spieler ohne Einschränkungen wechseln können. Der 18-jährige Dylan Leonard, bisher bei Western United FC aktiv, gilt als potenzieller Kandidat für die Königsblauen. Er wurde kürzlich vertragsfrei, nachdem sein Klub wirtschaftliche Probleme vermeldete.

+++S04-Profi: DAS ist der Grund für den Aufwind+++

Der gesamte Kader des australischen Vereins ist nun als Free Agents verfügbar. Medien berichten, dass Western United durch die Liquidierung der Eigentümerfirma WMG Football Club Limited keine A-League-Spiele bestreiten wird. Leonard sucht deshalb einen neuen Arbeitgeber, um schnell wieder auf dem Platz zu stehen.

Gute Chancen bei Leonard

Schalke 04 hatte Leonard schon vor dem Transferschluss im Visier und ein Kaufangebot abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde. Jetzt eröffnet sich durch die wirtschaftlichen Probleme von Western United FC die neue Chance.

Mehr aktuelle S04-News:

Nachdem der australische U19-Nationalspieler ablösefrei geworden ist, könnten die Königsblauen ihn erneut ins Visier nehmen. Die früh gezeigte Initiative von Schalke 04 könnte im Werben um Leonard ein entscheidender Vorteil sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.