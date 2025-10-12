Schalke: Muslic packt aus – diesem Transfer trauert er noch immer hinterher

Miron Muslic, der 43-jährige Coach des FC Schalke 04, wechselte im Sommer von Plymouth Argyle nach Gelsenkirchen. Bei seinem ehemaligen Klub trainierte er den vielseitigen Offensivspieler Mustapha Bundu. Dieser wechselte im Sommer nach starken Leistungen in England ablösefrei zu Hannover 96.

Dass Schalke ein Auge auf Bundu geworfen hatte, blieb kein Geheimnis. „Hannover hat einen sehr guten Stürmer verpflichtet“, bestätigte Muslic der „Bild“-Zeitung. Er fügte hinzu: „Es ist kein Geheimnis, dass er auch für Schalke interessant gewesen wäre.“ Der Österreicher betonte Bundus starke Entwicklung in schwierigen Zeiten.

Leistungsträger unter Muslic

In seiner Zeit bei Plymouth war Bundu zunächst außen vor, entwickelte sich aber unter Muslic zum Leistungsträger. „Ich habe sein Potenzial und seine Stärken für die Mannschaft gesehen. Er kann offensiv auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Dadurch ist er für jeden Trainer ein sehr dankbarer Spieler“, lobte der Schalke-Coach seinen ehemaligen Schützling in der „Bild„.

Bei Hannover 96 ist Bundu inzwischen als Teil des Angriffs gefragt. Der Klub kämpft in der 2. Bundesliga um die Spitzenplätze und liegt derzeit nur einen Punkt hinter Schalke. Am Freitag (17. Oktober, 18.30 Uhr) treffen die beiden Vereine im direkten Duell aufeinander. Der Sieger setzt sich in der oberen Tabellenregion fest.

Trotz kleinerer Verletzungsprobleme in den letzten Wochen hinterließ Bundu bereits Eindruck bei Hannover. Zwar wartet er noch auf seinen ersten Treffer in der Liga, überzeugte jedoch beim 2:2 gegen Fürth mit einer Torvorlage. Auch im Testspiel gegen den Halleschen FC (2:1) glänzte er mit einem Treffer.

Schalkes Aufstiegsträume: Ein wichtiger Test

Für Hannover-Coach Christian Titz ist Bundu ein wertvoller Spieler. „Mustapha ist ein Spieler, der sich gut durchsetzt und schwer zu bremsen ist“, erklärte Titz gegenüber dem „Kicker„. Ob Schalke diese Qualitäten am Freitag zu spüren bekommt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Der Kampf um die Tabellenspitze wird spannend.

Mitten in dieser packenden Ausgangslage steht Schalke unter Druck, das Spiel für sich zu entscheiden. Gelsenkirchens Trainerstab kann dabei nur hoffen, dass Hannover-Neuzugang Bundu nicht wieder zur entscheidenden Figur wird. Für beide Mannschaften eröffnet das Duell die Chance, weiter Boden im Aufstiegsrennen zu gewinnen.