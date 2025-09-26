Transferflirt hat die Qual der Wahl: Kassiert Schalke eine Abfuhr?

Mit einigen neuen Spielern hat sich der FC Schalke 04 für die Saison 2025/26 verstärkt. Doch nebenbei halten die Bosse weiterhin Ausschau nach Verstärkungen. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder vereinslose Profis zu den Knappen. Auf einen hat es S04 wohl auch wieder abgesehen.

Zuletzt wurde nämlich enthüllt, dass Schalke Interesse an einer Verpflichtung des vertragslosen Jeremy Dudziak hätte. Doch da ist der Revierklub nicht allein. Der Profi hat nämlich schon Angebote vorliegen.

Schalke 04: Transferflirt ist begehrt

Egal, wie der Saisonstart für einen Klub war, so schaut man sich dennoch auf dem Transfermarkt um. Das macht auch Schalke. Vor Kurzem gab es erste Berichte über ein Interesse der Knappen an Jeremy Dudziak, der derzeit keinen Vertrag bei einem Verein hat. Er wäre somit ablösefrei zu haben.

Doch die Gelsenkirchener sind nicht die einzigen Interessenten, die den 30-Jährigen haben wollen. Wie die „Bild“ berichtet, hat sein Ex-Klub Hertha BSC dem Linksfuß ein Vertragsangebot unterbreitet. Noch zögert der Linksfuß, weil er auch weitere lukrative Offerten auf dem Tisch vorliegen haben soll. Etwa vom S04?

Wie weit die Gespräche der Schalker mit Dudziak sind, ist bislang noch unklar. Der gebürtige Hamburger hat jedoch die Qual der Wahl, für welchen Verein er sich entscheiden kann.

Auch Interesse aus dem Ausland

Neben Schalke und Hertha soll es auch einen Interessenten im Ausland geben. So soll der niederländische Erstligist Heracles Almelo Dudziak gerne verpflichten. Hier könnte es für die beiden klammen Zweitligisten schwierig werden. Bei einem Erstliga-Klub kann sich Dudziak vielleicht besser für andere Klubs präsentieren.

Für welchen Verein er sich am Ende entscheidet, wird sich wohl schon in den kommenden Tagen zeigen. Dudziak kann sowohl hinten links als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Im Team von Schalke-Trainer Miron Muslic wäre eine weitere Alternative für die linke Abwehrseite sicherlich ein Vorteil. Zudem bringt Dudziak viel Erfahrung mit sich.