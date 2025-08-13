Schalke: Aus und vorbei! Bitterer Transfer-Plan endgültig gescheitert

Schalke braucht Geld, Schalke muss Spieler verkaufen. Umso ärgerlicher, dass sich der Transfer von Pape Meissa Ba bereits seit Wochen hinzieht. Zuletzt hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, dass der Stürmer durch den Medizincheck bei den Queen Park Rangers gefallen sei. Eine Ablöse wäre damit schon vom Tisch, doch jetzt kommen neue Entwicklungen ans Licht.

Laut Christopher Michel habe sich der englische Zweitligist klar gegen eine Verpflichtung des Stürmers positioniert. Dem Sportreporter zufolge, lehne QPR inzwischen sogar einen ablösefreien Transfer ab. Insbesondere die Begründung sorgt dabei für großes Unverständnis.

Schalke-Stümer zu verletzungsanfällig

So sähen die Londoner ein zu großes Risiko in der möglichen Verletzungsanfälligkeit Bas. Dass der Senegalese den Medizintest laut der „WAZ“ bei seinem neuen Klub aufgrund einer Knieverletzung nicht bestehen konnte, sorgte für große Verwunderung. Dennoch ist Ba wahrhaftig nicht für seine Verletzungsanfälligkeit bekannt.

Der 28-jährige Schalker verpasste in seiner bisherigen Profikarriere nicht ein einziges Spiel verletzungsbedingt. Bleibt Schalke also dennoch auf seinem Stürmer sitzen? Davon ist nicht auszugehen. Sollte kein neuer Abnehmer gefunden werden, könnte S04 Bas Vertrag noch in diesem Sommer auflösen.

Abfindung statt Ablöse

Statt einer Ablöse muss man sich in Gelsenkirchen also noch auf eine Abfindung einstellen, die in diesem Fall zu zahlen wäre. Erst in diesem Winter wechselte Ba für eine Ablösesumme von 300.000 Euro vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot ins Ruhrgebiet.

Nun neigt sich das Projekt auf Schalke schon wieder seinem Ende zu. Ob Ba zeitnah einen neuen Verein finden wird, bleibt ungewiss. Dem S04 bricht mit dem Stürmer eine zusätzliche Option im Angriff weg und das größte Problem: Ohne zusätzliche Mehreinnahmen zu generieren.