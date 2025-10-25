Schalke trifft wohl drastische Entscheidung – auch für die Fans hat sie Auswirkungen

Aktuell läuft es sportlich für den FC Schalke 04 mehr als nur optimal. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic hat – anders als zu den Vorjahren – überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ein erfreulicher Umstand bei den Königslauen.

Im Hintergrund nimmt die Winterplanung des FC Schalke 04 weiter Gestalt an. Dabei hat der Revierklub wohl eine Entscheidung getroffen, die bei mehreren Fans wohl für Enttäuschung sorgen dürfte. Es geht nämlich um den Winter-Trainingslager. S04 wird in diesem Jahr wohl darauf verzichten, berichtet die „WAZ„. Stattdessen soll die Vorbereitung auf die Rückrunde in Gelsenkirchen stattfinden,

Schalke bleibt wohl in Gelsenkirchen

Stattdessen soll die Vorbereitung auf die Rückrunde in Gelsenkirchen stattfinden. Laut „WAZ“ gibt es mehrere Gründe für diese Entscheidung. Der kurze Zeitraum zwischen Neujahr und dem Rückrundenstart soll eine Rolle spielen. Bereits am Wochenende vom 16. bis 18. Januar steht für Schalke das schwere Auswärtsspiel bei Hertha BSC an. Die Zeit für eine Reise wäre knapp bemessen.

Doch das ist nicht alles: Die Verantwortlichen sind mit den Bedingungen an den heimischen Trainingsplätzen zufrieden. Dank moderner Rasenheizung können die Königsblauen auch im Winter unter idealen Voraussetzungen trainieren. Außerdem gilt Trainer Muslic ohnehin nicht als großer Fan von winterlichen Auslandsreisen.

Kostendruck bleibt ein Thema

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Geld: Ein Trainingslager im Ausland kostet schnell eine sechsstellige Summe – eine große Belastung für Schalkes angespannte Finanzen. Schon die Reisen in den letzten Jahren nach Belek und Albufeira sorgten intern immer wieder für Diskussionen. Der Sparkurs des Vereins könnte nun endgültig die Entscheidung beeinflussen.

Für viele S04-Fans wäre der Verzicht auf eine Reise in den Süden jedoch ein herber Schlag. Schließlich begleiteten sie ihre Mannschaft in den vergangenen Jahren zahlreich – auch in sportlich schwierigen Zeiten. Im Januar 2023 reisten beispielsweise rund 100 Anhänger nach Belek und nahmen an der traditionellen Blau-Weißen Nacht teil. Dabei trafen sie Spieler und Trainer, holten sich Autogramme und machten Fotos. Auch öffentliche Trainingseinheiten und Testspiele standen regelmäßig auf dem Programm.

