Aufatmen auf Schalke: Bitteres Szenario ist vom Tisch

Nach dem spielfreien Wochenende richtet sich der Blick beim FC Schalke 04 auf das kommende Heimspiel gegen Kiel (13. September, 13 Uhr). Auch wenn die Leistungen bislang stimmten, kam die Länderspielpause für den ein oder anderen Schalker sehr gelegen.

So dürfte Kenan Karaman die spielfreie Zeit für den letzten Rest Regeneration genutzt haben (mehr dazu hier). Und auch Loris Karius nutzte die Pause für eine Operation an seinen Weisheitszähnen. Kein Vergnügen, wie der ein oder andere vielleicht selbst weiß. Doch beim Schalker Schlussmann ist scheinbar alles nach Plan verlaufen. Und nicht nur er ist rechtzeitig wieder fit für das nächste S04-Spiel.

Karius „voll im Mannschaftstraining“

So gab der Verein am Dienstag (9. September) offiziell bekannt, dass Karius nach dem Eingriff „wieder voll im Mannschaftstraining“ sei. Eine wichtige Meldung für die Königsblauen, die sich in den bisherigen Saisonspielen voll auf ihre Nummer eins verlassen konnten.

Bereits vor der Saison unterstrich Miron Muslic die Bedeutung von Karius für das Team und seinen unangefochtenen Status als Stammkeeper. Dieses Vertrauen zahlt der 32-Jährige bislang auf dem Feld zurück und soll das im kommenden Heimspiel natürlich wieder tun. Dem dürfte nach der gelungenen Zahn-OP nichts mehr im Weg stehen. Und das restliche Verletzungsupdate?

Auch wieder voll im Mannschaftstraining integriert sind nach kurzer Pause Hasan Kurucay und Bryan Lasme. Bei beiden war nicht sicher, ob sie es pünktlich zum Ende der Länderspielpause schaffen, nachdem sie sich beim jüngsten 1:0 in Dresden Blessuren holten. Angesichts ihrer steil aufsteigenden Form wäre ein Ausfall bitter gewesen.

Max Grüger fehlt dagegen komplett mit gebrochenem Zeh. Im Aufbauprogramm befinden sich Tomas Kalas und Zaid Tchibara, während Peter Remmert und Emil Hojlund individuell trainieren.

Insgesamt eine sehr positive Entwicklung auf Schalke während der Länderspielpause, in der die Belastung individuell gesteuert werden konnte. Nun gilt es, gegen die Störche aus Kiel an die vorangegangenen Leistungen anzuknüpfen und sich die Pause wiederum nicht anmerken zu lassen.