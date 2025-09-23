Große Sorgen! Ex-Schalke-Trainer Ralf Rangnick im Krankenhaus

In der Länderspielpause sorgten die Bilder von Ex-Schalke-Trainer Ralf Rangnick noch für Belustigung und Meme-Potenzial. Der 67-Jährige fuhr beim WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien mit einem E-Bike über den Rasen zur Trainerbank und in die Katakomben. Ein lustiges Foto mit einem ernsten Hintergrund.

Denn aktuell befindet sich Rangnick in der Unfallklinik in Murnau (Bayern). Grund dafür war in erster Linie ein lädiertes rechtes Sprunggelenk. Eine notwendige Operation fand bereits vergangene Woche statt. Doch vor seiner Entlassung aus dem Krankenhaus steht der ehemalige Schalker Trainer nach wie vor nicht.

Ex-Schalke-Trainer bleibt im Krankenhaus

Grund dafür sind aber nicht die mehrfachen Operationen am Sprunggelenk Rangnicks. Der 67-Jährige habe sich laut „Bild“-Informationen einen Krankenhauskeim eingefangen und sei daran ernsthaft erkrankt. Dadurch sind ein erweiterter Klinikaufenthalt und eine gründlichere Behandlung notwendig.

Dabei befindet sich Rangnick beim Sprunggelenkspezialisten Johannes Gabel in besten Händen. Bereits Bayern-Spieler wie Jamal Musiala (Wadenbeinbruch) und Manuel Neuer (Schien- und Wadenbeinverletzung) vertrauten auf dessen Behandlungen.

Kader-Bekanntgabe ohne Rangnick

Rangnick muss vorerst auf seine Tätigkeit in Österreichs Nationalmannschaft verzichten. Am 29. September soll der Kader für die kommenden Länderspiele gegen San Marino (9. Oktober) und Rumänien (12. Oktober) bekannt gegeben werden. Dies übernimmt Co-Trainer Lars Kornetka.

Dem ehemaligen Schalke-Coach bleibt nur das Beste zu wünschen. Der österreichische Fußballverband sieht einen Einsatz Rangnicks bei den Länderspielen aktuell nicht gefährdet – ein gutes Zeichen.