FC Schalke 04: Miron Muslic spricht zum ersten Mal – die Reaktion der Fans ist eindeutig

Auf den ersten Blick wirkt das äußere Erscheinungsbild des neuen Schalke-Trainers schnell sehr ernst – fast schon grimmig. Doch vielleicht ist es gerade diese Autorität, mit der Miron Muslic zukünftig die Mannschaft des FC Schalke 04 voranbringen und die Fans auf seine Seite ziehen kann. Obwohl der gebürtige Bosnier auf seiner ersten Pressekonferenz eine andere Seite preisgab.

Muslic zeigte sich „beeindruckt“ vom großen Medienauflauf, spürte „seit seiner Zusage die Drucksituation“ beim FC Schalke 04 und ist dennoch zu kleinen Scherzen aufgelegt. Sein Führungsstil deckt sich mit dem Erscheinungsbild. Selbst beschreibt er diesen als „fordernd, aber immer respektvoll und wertschätzend.“ Gefällt dieser erste Eindruck den S04-Fans?

FC Schalke 04: Muslic mit gutem erstem Eindruck

Schließlich gehören erste Pressekonferenzen von neuen Trainern schon fast zum täglichen Vereinsgeschehen auf Schalke dazu. In der vergangenen Saison hatten Karel Geraerts und Kees van Wonderen bereits nach ihren Vorstellungen mit hartem Feedback aus der S04-Fangemeinde zu kämpfen – bei Muslic sieht das gänzlich anders aus.

„Nach Karel und Kees bin ich froh, endlich mal wieder einen kommunikativ starken Trainer auf der Bank zu haben“ oder „strahlt zumindest mehr aus als KvW, war aber auch vorher klar“, klingt es durch die Kommentarspalten auf X (vormals Twitter). Den ersten Eindruck gegen seinen Vorgänger gewinnt Muslic locker, doch der Blick sollte auf die Zukunft gerichtet werden.

+++Juwel-Plan droht für S04 zu platzen+++

Hier schwankt das Pendel zwischen gesundem Schalker-Optimismus und der bitteren Realität der letzten Jahre: „Schalke spielt in drei Jahren um die Deutsche Meisterschaft, wenn wir es schaffen, seinen Vertrag auf 28 zu verlängern“, prophezeit ein S04-Anhänger, während dieser Fan sich von seinem Pessimismus nicht lösen kann: „Ich werde ihn jetzt verehren, bis er im Oktober auf Platz 14 entlassen wird“. Auf eine Sache können sich allerdings (fast) alle Königsblauen einigen.

Muslic: Sympathisch und authentisch

An den Worten sympathisch und authentisch kommt man in kaum einer Kommentarspalte vorbei. So hinterlässt der neue S04-Coach nach seiner ersten Pressekonferenz ein sehr positives Bild auf die Fans seines Vereins. Ein wichtiger erster Schritt, denn die Sympathien der gebrandmarkten Schalker gewinnt man erfahrungsgemäß nicht leicht.

Für den Moment ein Erfolg für die Neu-Verpflichtung des FC Schalke 04 auf der Trainerposition. Doch schon bald wird Muslic nicht mehr an seinem Auftreten gemessen, sondern an seinen sportlichen Ergebnissen. Vom Typ her passt er nach Gelsenkirchen und zu den S04-Fans. Zeitnah wird sich zeigen, ob er diese auch auf dem Platz überzeugen kann.