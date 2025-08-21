Trainer-Ikone spricht Klartext über Schalke-Coach Muslic – „Brandgefährliche Geschichte“

Ist Miron Muslic nun der Richtige auf Schalke? Nach jahrelangem Trainer-Verschleiß hinterlässt der Bosnier ein positives Bild bei vielen S04-Fans. Doch kann er den Verein langfristig wieder auf Kurs bringen? Trainer-Ikone Peter Neururer bremst die vorschnelle Euphorie nach den ersten Spieltagen.

„Verliert er die ersten drei Spiele, wird ihm der Saisonstart um die Ohren gehauen. Gewinnt er alle, sagt man: Der Trainer geht vorweg, wie man es sich vorstellt“, warnt Neururer im Interview mit DER WESTEN. Genau diese schwankende Erwartungshaltung sei für Verein und Trainer eine „brandgefährliche Geschichte“. Doch wie sieht Neururer die Wirkung des neuen Schalke-Trainers?

„Auf Schalke wird keine Mannschaft durch den Trainer angesteckt“

„Angesteckt wird auf Schalke keine Mannschaft durch den Trainer. Sondern dadurch, dass ihnen bewusst ist, für welchen Verein sie spielen und durch die Zuschauer, durch die auf Schalke viel bewegt werden kann“, betont der ehemalige Trainer und Schalke-Fan im exklusiven DER WESTEN-Interview.

Auch aus diesem Grund will Neururer keine voreilige Bewertung über Muslics spielerischen Einfluss abgeben. Gerade nach den letzten Jahren und diversen Trainern ist Zurückhaltung auf Schalke bei diesem Thema sicherlich angebracht. Obwohl von Neururer auch positive Worte über Muslic folgen.

Dessen klares Auftreten nach der rassistischen Beleidung und den zahlreichen Pfiffen der Lok-Leipzig-Fans gegen Christopher Antwi-Adjei betitelt Neururer als „absolut großartig. Wie man bei uns im Pott sagt: Arsch in der Buchse“ (mehr dazu hier). Bezogen auf den spielerischen Einfluss Muslics sollte dieser laut Neururer Zeit bekommen, um „sich in Ruhe zu entwickeln“. Doch wie realistisch ist diese Erwartung?

Hoher Druck und schwankende Erwartungen

Traditionell fehlt genau diese Zeit bei neuen Trainern in Gelsenkirchen. Viele Kandidaten sind in jüngster Vergangenheit unter diesem Druck und der schwankenden Erwartungshaltung zerbrochen, die Neururer so kritisiert. Es wird sich zeigen, ob Muslic ruhigere erste Pflichtspielmonate auf Schalke bevorstehen.

Zuletzt erhielt der Schalke-Coach bereits öffentliche Kritik für sein Jubelverhalten. Dazu hat Neururer eine klare Meinung: „Ob er jetzt als erster oder letzter in die Kurve gelaufen kommt. Mein Gott, was soll’s!“

