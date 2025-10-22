Schalke-Held in Rekordzeit! Muslic mit kleiner Spitze gegen Fans

Du wirst verehrt oder verachtet. Geliebt oder gehasst. Gerade beim Thema Emotionen ist Schalke ein Verein der Extreme. Diese Tatsache durfte Miron Muslic bereits in seinen ersten Monaten in Gelsenkirchen am eigenen Leib erfahren. Vom „No-Name“ zum Vereinshelden – in Rekordzeit.

Dabei geht es nicht um Aufstiegsträume, sondern um regelmäßige Erfolgserlebnisse, die die blauweißen Fans mit ihrem Klub feiern können. Muslic hat einer Mannschaft, die am Boden lag, wieder eine Identität gegeben – passend zur Schalker Vereins-DNA. Dass er dafür gebührend gefeiert wird, lässt den 43-Jährigen allerdings kalt.

„Was ist das denn für einer?“

„99 Prozent der Leute, die jetzt sagen: ‚Miron ist super‘, haben vor vier Monaten gesagt: ‚Was ist denn das für einer? Wo haben sie den denn her?“, betont Muslic am „Sky„-Mikrofon. Eine kleine Spitze gegen die anfänglichen Kritiker, die den Neu-Schalke-Coach damals „nicht umgehauen haben“. Eine Devise, die Muslic nach wie vor verfolgt.

+++ Nach langer Verletzung: S04-Juwel liefert ab +++

Auch die immer lauter werdenden Jubelgesänge auf seinen Namen nimmt er „ganz gelassen“ zur Kenntnis. Dabei immer im Fokus: „Meine Aufgabe, Schalke 04“. Es klingt nach einem typischen Satz für die Presse, ist aber für die alltägliche Arbeit bei Königsblau so wichtig.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Verein besteht aus den Emotionen seiner Fans. Sich davon mitreißen zu lassen, kann nicht nur zusätzliche Motivation bringen, sondern sich genauso negativ auf den Arbeitsalltag auswirken.

Keine emotionalen Höhenflüge auf Schalke

Denn egal, ob von den blauweißen Fans verehrt oder verachtet: Trainer und Mannschaft müssen gemeinsam jeden Tag Intensität in alle Abläufe bekommen. Da bleibt keine Zeit für emotionale Höhenflüge. Ein Konzept, das aktuell gut funktioniert.

Mehr aktuelle S04-News:

Diese Ruhe Muslics scheint auf Schalke die Konstanz zurückgebracht zu haben. Das Sportliche steht im Vordergrund und stimmt die Fans mehr als zufrieden. Da werden die anfänglichen Zweifler auch mit Muslics kleiner Spitze gut leben können.