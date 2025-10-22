Schalke-Star Timo Becker lässt S04-Fans ausflippen – „Großes Kino“

Aktuell fehlt Timo Becker dem FC Schalke 04, wird wohl erst in mehreren Wochen zurückkehren. Auch wenn der Abwehrprofi aufgrund der Verletzung Pech hat, läuft es dafür in der Liebe.

Während seine Kollegen auf Testspielreise in Irland waren, hatte der Abwehrspieler des FC Schalke 04 schöne Nachrichten mitgeteilt: Timo Becker hat nämlich geheiratet. Mit einem Foto im Rudi-Assauer-Style hat er dann auch noch die S04-Fans ausflippen lassen.

FC Schalke 04: Timo Becker hat geheiratet

„Präsentiere euch: Herr und Frau Becker“, schreibt der Profi des FC Schalke 04 auf einem Foto auf Instagram, auf dem er und seine Frau Laureen-Estelle zu sehen sind. Während die Braut im weißen Hochzeitskleid einen Veltins-Kasten trägt, raucht der Abwehrstar gemütlich eine Zigarre.

Auch interessant: Fan-Party in Dublin mit fadem Beigeschmack: Schalke-Chaoten sorgen für hässliche Szenen

Sofort erinnern sich die königsblauen Anhänger an ein legendäres Foto von Klub-Legende Rudi Assauer, der 2019 verstorben ist. 2005 gab es nämlich einen Werbespot von S04-Sponsor Veltins, in dem seine damalige Lebensgefährtin und Schauspielerin Simone Thomalla einen vollen Kasten Veltins-Bier trug, während der damalige Schalke-Boss genüsslich an seiner Zigarre zog.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein ikonisches Foto, das Becker jetzt nachahmte und damit viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Neben vielen Glückwünschen zur Hochzeit gab es jede Menge Kommentare unter seinem Instagram-Post.

Auch Simone Thomalla reagiert

„Rudi wäre stolz“, schreibt beispielsweise Ex-Schalke-Profi Lewis Holtby. Keke Topp und Leon Goretzka nennen ihn „Legende“ oder bezeichnen das Foto als „Großes Kino“. Von seinen Teamkollegen gab es viele Glückwünsche. Auch Simone Thomalla reagierte auf das Foto mit einem Klatschen.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Reaktionen der S04-Fans: „Ikonisch! Was für ein überragendes Bild. Rudi bleibt immer im Herzen“, „Bosshaftes Foto! Ein Schalker durch und durch!“ und „Wehe, du beendest deine Karriere nicht auf Schalke!“

Mehr Nachrichten für dich:

Mit dem Bild hat sich Timo Becker bei den Fans noch beliebter gemacht, als er es ohnehin schon ist. Jetzt werden die Anhänger hoffen, dass er so schnell wie möglich auf dem Platz zurückkehren wird.