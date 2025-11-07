Schalke 04 macht Ankündigung – Fans brauchen starke Nerven

Egal, ob es beim FC Schalke 04 läuft oder nicht: Die Fans sind die einzige Konstante. Die königsblauen Anhänger sind bei jedem Spiel dabei – ob heim oder auswärts. Dementsprechend sind auch die Tickets schnell vergriffen.

Nun hat der Zweitligist verraten, ab wann die Mitglieder des FC Schalke 04 Tageskarten für die Heimspiele der Rückrunde erwerben können. Diesen Termin müssen sich die S04-Fans merken – und an jenem Tag dann auch schnell sein.

FC Schalke 04 macht Ticket-Ankündigung

Noch werden in dieser Hinrunde einige Heimspiele ausgetragen. Hierfür wurden schon alle Tickets vergeben. Wer sich noch eine Karte ergattern möchte, kann dies in der Fanbörse des FC Schalke 04 machen und muss hoffen, überhaupt eine zu bekommen.

Und es wird auch schon bald Tickets für die Heimspiele der Rückrunde geben. Ab Dienstag, 18. November um 18 Uhr, können die Mitglieder Tageskarten für die Partien ab 2026 erwerben, wie der S04 mitteilte. An diesem Tag müssen die Anhänger dann wieder schnell sein.

In der Mitteilung erklärt der Revierklub: „Um die Last zu steuern und eine bestmögliche Erreichbarkeit des Shops zu sichern, werden wie gewohnt auf tickets.schalke04.de digitale Warteräume eingerichtet. Mit dem Start des Vorverkaufs um 18 Uhr werden alle Nutzer im Onlineshop zufällig im digitalen Warteraum verteilt. Ein frühzeitiger Besuch der Seite deutlich vor Verkaufsstart bringt keine Vorteile und ist daher nicht notwendig.“

Fans brauchen starke Nerven

Es können dann pro Spiel maximal vier Karten pro Person erworben werden. Davon maximal zwei Stehplätze. Weiter heißt es vom FC Schalke 04, dass es allerdings nicht möglich sei, sich für jede Partie vier Eintrittskarten zu sichern. In der Hinrunde konnten bei acht Heimspielen maximal 16 Tickets erworben werden. In der Rückrunde werden neun Partien auf Schalke gespielt – hier können sich Fans nun pro Kopf maximal 18 Eintrittskarten sichern.

Was sicher ist: Der Ansturm auf die Tickets wird wie in den vergangenen Jahren enorm sein. Die Fans müssen sich also ordentlich wappnen, um genügend Karten abgreifen zu können. Doch die Warterei im digitalen Warteraum wird lang und anstrengend sein.