Schalke-Legende Thon nimmt den Fans eine große Sorge – „Glaube nicht daran“

Zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge – das war beim FC Schalke 04 zuletzt kaum vorstellbar. Die Königsblauen waren schließlich richtig gut in Fahrt, feierten fünf Siege am Stück und grüßten sogar von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Doch nach der herben 0:4-Pokalpleite in Darmstadt und der bitteren Last-Minute-Niederlage in Karlsruhe (1:2) ist die Euphorie etwas gedämpft worden.

Von Weltuntergangsstimmung ist auf Schalke weiter keine Spur, dennoch machen sich viele Fans Sorgen, dass die Mannschaft jetzt ins Wanken geraten könnte. Cheftrainer Miron Muslic bleibt allerdings ruhig – und auch Klub-Ikone Olaf Thon versucht, die Anhänger zu beruhigen.

Schalke: Olaf Thon nimmt Fans große Sorge

Wiederholt sich die Geschichte? In den vergangenen beiden Jahren mussten die Schalke-Fans gleich mehrfach schwere Rückschläge hinnehmen – mit peinlichen Niederlagen, deutlichen Klatschen und zwischenzeitlich sogar der Angst vor dem Absturz in die 3. Liga. Ein Szenario, das den Verein an den Abgrund geführt hatte.

In dieser Saison aber scheint vieles anders zu sein. Unter Muslic startete S04 stark, wirkte gefestigt, spielte mutig, punktete regelmäßig und stand zeitweise ganz oben in der Tabelle. Nach den jüngsten beiden Pleiten ist die Stimmung zwar etwas gedämpft, doch Thon glaubt nicht an einen erneuten Einbruch.

„So wie sie die letzten beiden Spiele gespielt haben, glaube ich nicht daran. Ich bin guter Dinge, weil die Mannschaft einen Spielstil mit einem fahrenden Material hat, wo es für den Gegner wirklich schwer ist, Tore zu erzielen – mit Ausnahme in Darmstadt“, erklärt die Klub-Legende im Gespräch mit DER WESTEN.

„Natürlich ist auch mehr Druck da“

Thon weiß aber auch: „Natürlich ist auch mehr Druck da. Schalke ist Zweiter in der Tabelle, hat zwei Spiele hintereinander verloren und da entwickelt sich ein anderer Druck. Deshalb bin ich mal gespannt, ob die Mannschaft damit umgehen kann, wenn mal ein Gegentor fällt, wie sie darauf reagiert.“

Am kommenden Samstag (8. November, 13 Uhr) trifft Schalke zu Hause auf die SV Elversberg – ein richtungsweisendes Spiel, in dem sich zeigen wird, ob das Team die richtige Antwort geben kann. „Das wird interessant zu sehen sein, weil ich weiß, dass da natürlich auch Gefahren liegen. Unterm Strich bin ich aber für die kommenden Aufgaben sehr positiv gestimmt“, so Thon abschließend.

Bei den Aussagen wird der eine oder andere Schalke-Fan sicherlich erleichtert aufatmen. Auch Cheftrainer Miron Muslic versuchte schon, den Anhängern die Sorge vor einem Einbruch zu nehmen. Hier mehr dazu.