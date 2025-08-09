Schalke 04 reibt sich schon die Hände: Transferpoker um Ex-Juwel Thiaw nimmt Fahrt auf

Sein Abgang war für den FC Schalke 04 bitter, doch er brachte einige Millionen ein. Malick Thiaw wechselte 2022 von Gelsenkirchen nach Mailand. Und die Königsblauen könnten weiter vom Ex-Juwel profitieren.

Denn damals vereinbarte Schalke 04 mit dem AC Mailand eine Weiterverkaufsklausel. Die Knappen würden bei einem Wechsel des Abwehrspielers kräftig mitverdienen. In diesem Sommer könnte es so weit sein. Denn um Thiaw ist ein regelrechter Transferpoker entfacht. Immer mehr Top-Klubs wollen ihn.

Schalke 04 hofft auf Thiaw-Hammer

Immer, wenn es neue Gerüchte um Malick Thiaw gab, horchte der FC Schalke 04 auf. Sollte es nämlich zu einem Wechsel kommen, wäre S04 mit zehn Prozent Weiterverkaufsbeteiligung am Transferüberschuss beteiligt. Also alles, was über die damalige Summe vom Wechsel nach Mailand hinausgeht. Damals kassierte der Revierklub neun Millionen Euro für den Abwehrspieler.

Bayern München, Bayer Leverkusen oder der Como Calcio wurden in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Thiaw in Verbindung gebracht. Zu einem Wechsel kam es allerdings nicht. Auch ein Tauschgeschäft mit Juventus Turin kam nicht zustande.

Jetzt aber könnte es wieder spannender werden. Newcastle United hat nämlich schon ein erstes Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für Thiaw abgeschickt. Mailand allerdings will noch einige Millionen mehr haben. Jetzt kommt sogar ein Best-Case-Szenario für Mailand und die Schalker.

Immer mehr Klubs wollen Thiaw

Denn immer mehr Vereine wollen das Ex-Schalke-Talent haben. Wie „CaughtOffside“ berichtet, haben sich nun der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Nottingham Forest im Transferrennen eingeschaltet. Bedeutet: Es könnten schon bald weitere und vielleicht noch bessere Angebote in Mailand einfließen.

Auch Bayer Leverkusen wird wieder als Interessent genannt. Der deutsche Top-Klub hat Thiaw bereits seit längerer Zeit im Visier, soll die Innenverteidigung in diesem Sommer verstärken.

Es bleibt also abzuwarten, wer den Zuschlag für Thiaw bekommt. Und besonders wichtig für S04: Wie hoch wird die Ablösesumme sein? Denn dann kassiert S04 einige Millionen, die vielleicht auch auf dem Transfermarkt ausgegeben werden könnten.