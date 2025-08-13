Auch Schalke jubelt: Mega-Transfer ist endlich offiziell

Es war der Transfer, der schon seit mehreren Wochen erwartet wurde. Am späten Dienstagabend (13. August) wurde der Wechsel dann endlich offiziell. Der FC Schalke 04 fieberte dabei lange mit.

Der Grund: Es handelt sich um Ex-Schalke-Juwel Malick Thiaw, der sich Newcastle United angeschlossen hat. Bei dem Hammer-Transfer fließen auch einige Millionen in Richtung Gelsenkirchen.

Schalke 04 fieberte lange mit: Wechsel endgültig offiziell

2022 verließ Malick Thiaw nach mehreren Jahren den FC Schalke 04 für rund neun Millionen Euro zum AC Mailand. Gut für die Königsblauen: In dem Deal wurde zusätzlich noch eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent des Transferüberschusses verhandelt.

Auch interessant: In der MLS jetzt ein Star: Ex-Schalke-Talent liebäugelt mit Rückkehr

Drei Jahre später zahlt sich dieser Deal für die Gelsenkirchener richtig aus. Denn Thiaws Zeit in Italien ist auch schon wieder vorbei. Newcastle United hat den Innenverteidiger fest verpflichtet. Ab sofort läuft der 24-Jährige für den britischen Traditionsverein auf, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Berichten zufolge überweist Newcastle eine Ablöse in Höhe von rund 38 Millionen Euro. Weitere vier Millionen Euro könnten noch durch Bonuszahlungen dazukommen. Was dafür erreicht werden muss, ist allerdings noch nicht bekannt.

Millionen fließen in S04-Kassen

Etwas mehr als drei Millionen Euro fließen in die Kassen des FC Schalke 04. Neben der Weiterverkaufsklausel kassieren die Knappen auch einen Solidaritätsbeitrag für die Ausbildung. Von 2015 bis 2020 spielte Thiaw in der Knappenschmiede und konnte sich dann auch bei den Profis etablieren.

Dieses Geld nimmt der klamme Revierklub natürlich gerne an. Vor allem in Bezug auf mögliche Transfers für den Kader von Cheftrainer Miron Muslic könnte es jetzt richtig interessant werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Wird Sportvorstand Frank Baumann jetzt etwas von den Millionen für neue Spieler ausgeben? Bis zum 1. September hat S04 noch Zeit, um Transfers zu tätigen. Mit den Thiaw-Millionen wäre vielleicht auch ein Königstransfer möglich.