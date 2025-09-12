Domenico Tedesco ist neuer Fenerbahce-Trainer – Schalke-Ikone macht vernichtende Prognose

Der Hammer kam wie aus dem Nichts: Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco ist neuer Trainer bei Fenerbahce Istanbul. Der 39-Jährige war seit Anfang des Jahres ohne Job und tritt jetzt beim türkischen Traditionsverein die Nachfolge von Star-Trainer Jose Mourinho an, der vor der Länderspielpause entlassen wurde.

Eine große Aufgabe für Tedesco, der es in seiner noch jungen Laufbahn als Coach nicht lange bei einem Verein – oder in der belgischen Nationalmannschaft – aushalten konnte. Das vermutet auch Schalke-Ikone Hans Sarpei.

Ex-Schalke-Trainer Tedesco hat neuen Job

Nach dem Gerücht wurde die Verpflichtung schnell offiziell. Am Dienstag (9. September) hat Fenerbahce die Verpflichtung von Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco verkündet. Beim türkischen Vizemeister hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Co-Trainer wird Ex-Fener-Profi und Ex-Nationalspieler Gökhan Gönül.

Seit Anfang des Jahres war Tedesco ohne Job, nachdem er seinen Posten bei der belgischen Nationalmannschaft räumen musste. Es gab immer wieder Gerüchte um eine neue Arbeit, jetzt hat der 39-Jährige auch wieder was gefunden. Nach Stationen in den Jugendteams von Stuttgart und Hoffenheim, danach bei Erzgebirge Aue, dem FC Schalke, Spartak Moskau und RB Leipzig geht es zu Fenerbahce Istanbul.

Der türkische Verein hofft auf eine Wende und endlich wieder auf einen Meistertitel. Seit 2014 konnte „Fener“ nicht mehr die Meisterschaft holen. Ob es mit Tedesco gelingen wird? Eine S04-Ikone glaubt nicht daran.

Hans Sarpei mit heftiger Prognose

Hans Sarpei war zum Abschluss seiner Karriere einige Jahre beim FC Schalke 04, holte dort den DFB-Pokal 2011. Der ehemalige Fußballer ist dafür bekannt, sich immer wieder kritisch zu einigen Themen zu äußern – so auch bei der Tedesco-Verpflichtung von Fenerbahce Istanbul.

„Der bleibt nicht lange“, schreibt Sarpei in seiner Instagram-Story. Eine deutliche Meinung des 49-Jährigen. Womöglich glaubt er nicht an eine erfolgreiche Zeit des Ex-Schalke-Trainers in der türkischen Metropole.

Da wird Tedesco sicherlich vom Gegenteil überzeugen wollen. Tatsächlich ist es als Trainer bei Fenerbahce nicht einfach. Seit 2020 gab es schon 13 Wechsel auf der Trainerbank. Nur sein Vorgänger Mourinho schaffte es, etwas mehr als ein Jahr zu bleiben. Alle anderen mussten schon vorher ihre Koffer packen.