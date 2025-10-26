Dickes Statement! Ex-Schalke-Coach landet großen Erfolg

Kaum ein Trainer war im vergangenen Jahrzehnt auf Schalke so beliebt wie Domenico Tedesco. Der Deutsch-Italiener feiert mit Königsblau die Vize-Meisterschaft und spielte mit Königsblau gar in der Champions League. Schalke 04 ist davon jetzt weit entfernt, Tedesco selbst coacht weiterhin auf der großen Fußballbühne.

Seit einigen Wochen ist der Ex-Schalke-Coach Trainer von Fenerbahce Istanbul. Er soll den türkischen Klub zu alter Stärke führen, national und international für Furore sorgen. In den ersten Spielen seiner Amtszeit gelang dies nicht wirklich, zuletzt dafür umso besser.

Ex-Schalke-Coach Tedesco feiert Big Points

In seinen ersten vier Spielen holte Tedesco mit Fenerbahce lediglich einen Sieg. Zu dem Zeitpunkt war der Ex-Schalker bereits angezählt und stand vor dem Blitz-Aus. Einige Wochen später sieht die Welt jedoch anders aus: Fünf Pflichtspiele, vier Siege, keine Niederlage.

Während er sein Europa-League-Debüt mit dem türkischen Klub bei Dinamo Zagreb (1:3) in den Sand gesetzt hatte, folgte nun zwei wichtige Siege. Erst holt man gegen Nizza (2:1) drei Punkte und jetzt folgte gar der Dreier gegen den VfB Stuttgart (1:0), seinem Ex-Klub.

Von 2005 bis 2015 arbeitete er in der Jugend der Schwaben – unter anderem als U17-Chefcoach. Nun fügte er seinem ehemaligen Klub eine bittere Niederlage zu. Er selbst dürfte nach einem turbulenten Start erstmal mächtig durchatmen können.

Geht die Erfolgswelle weiter?

Mit zwei Siegen aus drei Partien hat Fenerbahce die Basis für das Weiterkommen in der Europa League gelegt, in der Süper Lig stehen Tedesco und Co. mit sechs Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze hinter den großen Rivalen Galatasaray Istanbul und Trabzonspor auf Rang drei.

Weitere News:

Die Ambitionen von Fenerbahce sind enorm hoch, der Ex-Schalke-Coach muss große Siege und Erfolge einfahren, um langfristig am Bosporus bleiben zu können. Gegen Nizza und Stuttgart ist das zuletzt gelungen, diesen Trend werden Tedesco und sein Team fortsetzen wollen. Im Dezember steht das große Derby gegen Galatasaray an.