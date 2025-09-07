Aufregung um Ex-Schalke-Coach Tedesco: Steht er bald HIER an der Seitenlinie?

Bei vielen Fans des FC Schalke 04 ist Domenico Tedesco noch sehr beliebt. Mit den Königsblauen holte er zu seiner S04-Zeit nämlich die Vizemeisterschaft, wurde dafür abgefeiert. Doch wenig später wurde er entlassen, hatte danach einige weitere Trainerjobs.

Seit Januar wartet der Ex-Schalke-Coach allerdings auf eine neue Aufgabe. Nach seinem Ende als belgischer Nationaltrainer begann für den 39-Jährigen eine Phase der Neuorientierung. Immer wieder tauchte sein Name bei Trainerdiskussionen auf. Dennoch ergab sich bisher keine neue Arbeit. Das könnte sich bald ändern.

Ex-Schalke-Trainer Tedesco zu Fenerbahce?

Mehrere Medien aus der Türkei bringen Tedesco mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung. Der Sportdirektor Devin Özek hat den Namen des Deutsch-Italieners angeblich dem Vorstand vorgeschlagen. Neben dem Ex-Schalke-Trainer kursieren weitere prominente Namen. So sollen auch Luciano Spalletti und Ange Postecoglu mögliche Kandidaten für den Trainerposten bei Fenerbahce sein. Dort wurde vor Kurzem Star-Trainer Jose Mourinho entlassen.

Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart erklärte hingegen, dass er nicht zum türkischen Top-Klub wechseln wird. Auch er wurde von der türkischen Presse als neuer Trainer in Verbindung gebracht. „Ich stehe nicht in Kontakt mit Fenerbahce und habe auch kein Interesse daran, an den Bosporus zu wechseln“, betonte der VfB-Trainer. Somit könnte die Wahl am Ende auf Tedesco fallen, der schon in der Bundesliga erfolgreich war.

Wo zieht es Tedesco hin?

Tedesco sammelte bedeutende Erfahrungen in Deutschland. Der FC Schalke 04 war seine erste Bundesliga-Erfahrung, ehe er nach dem Aus in Gelsenkirchen dann Spartak Moskau in Russland übernahm. Später kehrte er nach Deutschland zurück, trainierte RB Leipzig. Für rund zwei Jahre übernahm er dann von 2023 bis 2025 die belgische Nationalmannschaft.

Obwohl seine Zeit bei Schalke nicht frei von Rückschlägen war, bleibt sein Name positiv im Gedächtnis der Fans. Für Tedesco könnte der Schritt in die Türkei eine neue Chance bedeuten. Bleibt abzuwarten, ob der ehemalige S04-Trainer tatsächlich bei den gelben Kanarienvögeln landet.