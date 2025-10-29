Schalke-Fans warten sehnsüchtig: Jetzt spricht Muslic über ein S04-Juwel

Mit gerade einmal 19 Jahren konnte Zaid Tchibara schon (zweite) Bundesliga-Luft für den FC Schalke 04 schnuppern. Noch zu Beginn des Jahres stand der talentierte Offensivspieler gegen Darmstadt und den Karlsruher SC auf dem Feld. Ein Kreuzbandriss warf die Entwicklung des 19-Jährigen seitdem zurück.

Aktuell absolviert Tchibara auf Schalke sein individuelles Trainingsprogramm, ist aber zuletzt auch in Teilen des Mannschaftstrainings aktiv gewesen. Ein erfreulicher Fortschritt. Und dennoch drückt Miron Muslic auf die Bremse und nimmt so jeglichen Druck von seinem jungen Schützling.

„Keinen Zeitdruck“ für Tchibara

„Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist sehr gut. Wir haben da aber überhaupt keinen Zeitdruck“, betonte der Schalker Coach auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Darmstadt. Für eine langfristige Planung mit dem 19-Jährigen genau der richtige Weg und im schnelllebigen Profigeschäft ein wichtiges Zeichen.

Denn gerade in den jungen Jahren sollten Spieler die notwendige Zeit erhalten, ihren Körper nach einer schweren Verletzung zu regenerieren. Dass Tchibara anschließend eine Bereicherung für Königsblau darstellen kann, steht ohnehin außer Frage.

Flexible Offensiv-Option für Schalke

In der U19 galt er bereits als absoluter Unterschiedsspieler, überzeugte mit Schnelligkeit über den rechten Flügel und besitzt die Abschlusstärke, um als Sturmspitze zu fungieren. Ob sich Tchibara langfristig im Profifußball behaupten kann, bleibt Stand jetzt offen. Im Fokus steht zunächst die Genesung des Schalker Juwels.

Dafür sicherte ihm Muslic die „täglich bestmögliche Unterstützung“ zu. So werden sicher auch die sehnsüchtigen Schalke-Fans Verständnis für Tchibaras Entwicklung haben und dafür, dass die Gesundheit des 19-Jährigen im Vordergrund steht. Vorfreude auf ein sportliches Comeback ist natürlich dennoch angebracht.