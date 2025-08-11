Schalke ließ Top-Talent ziehen – jetzt steht ein Hammer bevor

Talente aus der Knappenschmiede in den Profikader intergrieren – auf Schalke klappt dieses Konzept aktuell sehr erfolgreich. Taylan Bulut, Vitalie Becker und Mertcan Ayhan durchliefen allesamt die Jugendmannschaften beim S04 und schafften schon früh den Sprung in die zweite Bundesliga. Für einen anderen Jungspund endete dieser Traum in diesem Sommer – zumindest bei Königsblau.

Elf Jahre lang kickte Berkay Karaca für Schalke, bevor in diesem Sommer sein Vertrag in der U19 auslief und nicht verlängert wurde. Seitdem ist der 19-jährige Linksverteidiger vereinslos. Das dürfte sich bald ändern. Denn laut dem Transferinsider Luca Bendoni steht Karaca kurz davor, bei der AC Mailand zu unterschreiben.

Karaca zur AC Milan

Ein namhafter Klub für den Ex-Schalker, der Karaca zunächst für die zweite Mannschaft, die „Milan Futuro“ einplanen wird. Laut „Sky„-Reporter Bendoni haben sich beide Seiten bereits auf einen Deal geeinigt. Karaca kann sich in Mailand große Hoffnungen auf regelmäßige Spielzeit machen.

++Bitterer Grund: S04 geht wichtiges Geld durch die Lappen+++

Immerhin ist die zweite Mannschaft der Rossoneri vergangene Saison in die vierte italienische Liga abgestiegen. Viele Spieler verließen den Klub und die „Milan Futuro“ musste dringend nach einem Linksverteidiger Ausschau halten. Den hat man nun mit dem ehemaligen Schalker gefunden, der die große Chance erhält, in einem der größten europäischen Klubs sein Talent zu präsentieren und sich weiterzuentwickeln.

Schalke blickt auf eigene Spiele

Ob Karacar dieses Vertrauen aus Mailand mit entsprechenden Leistungen zurückzahlen wird? Sollte das passieren, wird man sich auf Schalke durchaus die Frage stellen, warum man das Top-Talent hat ziehen lassen. Doch der Blick bei Königsblau gilt zunächst den eigenen Spielern.

Mehr Sport-News für dich:

Die Mannschaft von Miron Muslic steht vor harten Wochen mit DFB-Pokal und dem Derby gegen den VfL Bochum. Sicher werden auch hier Schalke-Talente aus der Knappenschmiede wieder eine tragende Rolle spielen.