Nach Brutalo-Absturz: Ex-Schalke-Talent flüchtet zu neuem Klub

Vom Schalke-Talent zum Bundesliga-Spieler. Absturz beim Ruhrgebietsrivalen. Und nun die neue Hoffnung in Belgien? Mit gerade einmal 23 Jahren erlebt Jimmy Kaparos eine weitaus turbulentere Zeit als erwünscht. Doch nach dem großen Fall soll es jetzt wieder bergauf gehen.

Erst vor kurzem schickte Rot-Weiss Essen Kaparos in die Bezirksliga zur zweiten Mannschaft (mehr dazu hier). Ein klares Zeichen: Das ehemalige Schalke-Talent hat keine Zukunft mehr beim S04-Nachbarverein. Grund dafür seien ausbleibende Leistungen und ein Konflikt mit Trainer Uwe Koschinat zum Ende der vergangenen Saison gewesen. Doch jetzt endet dieses dunkle Kapitel für Kaparos.

Ex-Schalker jetzt in Beglien

Der dominikanische Nationalspieler wechselt zu Patro Eisden Maasmechelen. Der belgische Zweitligist übernimmt Kaparos ablösefrei vom RWE. Für beide Seiten wohl die beste Entscheidung. Denn auch der ehemalige Schalker war offensichtlich über seine Degradierung in die Bezirksliga alles andere als erfreut.

Die „WAZ“ berichtet, dass Kaparos bereits das Aufwärmprogramm aufgrund einer Verletzung abbrechen musste (alle Infos dazu hier). So kam Kaparos gar nicht erst zu seinem Bezirksliga-Debüt – möglicherweise beabsichtigt. In jedem Fall steht der 23-Jährige in Belgien vor einer aussichtsreicheren Zukunft.

Nationalmannschaft für Kaparos

Aktuell befindet er sich aber noch auf Nationalmannschaftsreise und bestreitet am Dienstag (09. September) ein Freundschaftsspiel gegen Jordanien. Danach wartet endgültig die neue Aufgabe.

Bleibt zu hoffen, dass der ehemalige Schalker endlich Konstanz in seine Karrieren bekommt. Mit 23 Jahren besteht ohne Zweifel noch genug Potenzial für Entwicklung, auch wenn es im Ruhrgebiet für Kaparos gleich doppelt nicht funktioniert hat.