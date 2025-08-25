Ex-Schalke-Talent Ayhan wegen Star-Ensemble chancenlos – bleibt ihm nur noch ein Ausweg?

Die Knappenschmiede auf Schalke. Ein Ort, an dem echte Topstars geschmiedet werden. Die Ausbildung der Königsblauen ist längst in ganz Europa bekannt. Umso schmerzhafter erscheint für blauweiße Fans der Anblick, wenn ein echtes Eigengewächs auf seinem weiteren Karriereweg in neuen Mannschaften nur außen vorbleibt.

So ergeht es aktuell Kaan Ayhan in Istanbul. Bereits seit Juli 2023 spielt Ayhan fest (zuvor Leihe) für Galatasaray. Aktuell befindet sich seine Karriere allerdings an einem Scheideweg. Der 30-jährige Ex-Schalker droht, den Anschluss im Kader zu verlieren und das zu dem wohl denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

Ex-Schalke-Talent ohne Chance bei Gala?

Der amtierende türkische Meister hegt große Ambitionen. Dementsprechend stark besetzt ist der Kader Galas mittlerweile. Mit Davinson Sanchez und Abdülkerim Bardakci ist die Stamminnenverteidigung gesetzt. Außerdem wollen sich junge Talente wie Matehan Baltaci und Arda Ünyay auf der Position Spielzeit in der ersten Mannschaft verdienen. Für Ayhan bleiben nur Kurzeinsätze.

In drei Ligaspielen kam der ehemalige Knappe gerade einmal auf 53 Spielminuten Einsatzzeit. Für den 30-Jährigen könnte diese mangelnde Spielpraxis noch über die Vereinsgrenzen hinaus zum Problem werden. Denn im kommenden Sommer steht mit der Fußball-Weltmeisterschaft ein echtes Highlight an – möglicherweise die letzte Chance für Ayhan auf der größten internationalen Bühne zu performen.

Aktuell führt er die türkische Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld, doch könnte diese Position nach einer Saison ohne ausrecheinde Spielpraxis in Frage gestellt werden. Also, welcher Ausweg bleibt ihm?

WM-Stammplatz in Gefahr

Zu wünschen wäre es dem Ex-Schalker, dass er sich bei Gala durchbeißen kann, um die nötige Spielzeit und Leistung für einen WM-Stammplatz zu erbringen. Ansonsten sollte allerdings auch ein mögliches Leihgeschäft nicht ausgeschlossen werden. Mit 30 Jahren gilt Ayhan als gestandener Innenverteidiger, der sicher vielen Teams weiterhelfen kann.

Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Ayhan muss eine Lösung für sich finden, wenn der ehemalige Schalker für die Türkei im kommenden Sommer bei der WM eine zentrale Rolle spielen will. Als Stammspieler bei Galatasaray erscheint das, Stand jetzt, eher unrealistisch.