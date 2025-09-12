Muslic weckt Erfolgs-DNA auf Schalke – gelingt so der große Coup?

Neuzugänge. Taktik. Spiel-Philosophie. Alles folgt auf Schalke unter Miron Muslic einer klaren Struktur. Die Defensive bildet „Basis und Fundament“ des S04‑Fußballs unter dem neuen Chefcoach. Das hob Muslic abermals auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel hervor.

So lag die Priorisierung seit seinem Amtsantritt zu 85 bis 90 Prozent auf der defensiven Arbeit. Ein Konzept, das gerade mit seinen hohen Bällen nicht immer schön anzusehen, aber für den Erfolg auf Schalke absolut notwendig ist. Dabei scheint Muslic seinen Verein bereits bestens zu kennen.

Vereins-DNA ging verloren

„Kumpel- und Malocher Club.“ Stets predigt der Verein die Bedeutung seiner Wurzeln und der Mentalität im Ruhrgebiet. Auf dem Platz ging diese in den letzten Jahren allerdings verloren. Und das, obwohl Defensive und Kampfgeist zuletzt noch die größten Erfolgssaisons bei S04 hervorbrachten.

„Die Null muss stehen.“ Unter diesem Motto gelang Huub Stevens 2001 beinahe die deutsche Meisterschaft. Mirko Slomka scheiterte 2007 knapp vor dem ganz großen Bundesliga-Triumph. Auch „der Schleifer“ Felix Magath führte die Knappen 2010 beinahe an die Spitze der Bundesliga – noch ohne die Torgaranten Raul und Klaas-Jan Huntelaar. Und 2018 überraschte Domenico Tedesco mit einem blauweißen zweiten Platz im deutschen Oberhaus. Die Gemeinsamkeit?

Gegentore pro Saison: 35, 32, 31, 37. Im Schnitt nur rund ein Tor pro Spiel kassierten die Schalker in diesen Spielzeiten. Im Vergleich: 86 und 71 Gegentore hagelte es in den Abstiegsjahren 2021 und 2023 – und 2025 schlug der Ball 62-mal im Schalker Tor ein. Zahlen, die zu verstehen geben, warum Muslic so besessen von der defensiven Stabilität zu sein scheint – warum beinahe das gesamte Training und auch die geholten Neuzugänge darauf ausgerichtet sind.

Schalke muss malochen

Die Erfolgs-DNA auf Schalke liegt, so pathetisch das auch manchmal klingen mag, im Malochen. Muslics bisherige Pflichtspiele unterstreichen das. Niemand sollte erwarten, dass S04 nur aufgrund der stabilisierten Defensive bis nach Europa durchmarschiert. Aber der erste Schritt raus aus der tiefen Vereinskrise ist gemeistert. Und auch den Spielern dürfte diese wiedergewonnene Spiel-DNA Selbstvertrauen geben.

„Luft nach oben„, gerade im Offensivspiel, erkennt auch Muslic. Der Schalke-Trainer will in den kommenden Wochen und Monaten „bessere Abläufe innerhalb der aufgebauten Struktur schaffen“. Doch „Basis und Fundament“ im Schalker Spiel bleibt die Defensive – und die Historie gibt Muslic hier recht.