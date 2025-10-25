Schalke-Hammer perfekt! Mega-News nach Sieg gegen Darmstadt

„Ist das wirklich mein Schalke?“, werden sich mit großer Sicherheit einige Fans fragen. Denn die Königsblauen sind im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren nicht mehr wiederzuerkennen.

Fünf Siege in Folge feierte die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic. Dabei wurde nach Hannover (3:0) nun der nächste Favorit auf den Aufstieg besiegt: Darmstadt (1:0). Und einen Tag nach dem Erfolg gibt es die nächste Hammer-News für den FC Schalke 04.

Schalke 04: Hammer-News nach Darmstadt-Sieg

Schon nach dem 3:0-Sieg gegen Hannover durfte sich Schalke „Spitzenreiter“ nennen – allerdings nur für zwei Nächte, ehe die SV Elversberg wieder die Führung ganz vorne übernahm.

Jetzt gewann S04 erneut an einem Freitag, jubelte erneut über die Position ganz oben an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, und wieder dachte man: Es wird womöglich nur für eine Nacht der Fall sein.

Denn Elversberg war bei Aufsteiger Arminia Bielefeld zu Gast. So stark wie der Dorfklub aktuell drauf ist, wurde sogar über die Höhe eines Sieges spekuliert. Doch am Ende folgte eine irre Überraschung in der 2. Bundesliga. Tatsächlich kam alles ganz anders.

S04 übernimmt endgültig die Tabellenführung

Und Schalke freut es: Arminia Bielefeld hat Elversberg völlig überrascht und gewonnen. Der Aufsteiger führte schon nach 28 Minuten mit 2:0 – das war auch der Endstand. Die SVE hatte viele Chancen, konnte sie aber gegen eine starke Arminia nicht nutzen. Und für die Elversberger kam es sogar noch bitterer. Von Platz eins ging es runter auf Position drei. Nicht nur der FC Schalke 04 zog vorbei, auch der SC Paderborn, der sich bei Dynamo Dresden mit 2:1 durchgesetzt hatte.

Somit geht S04 als Spitzenreiter kommende Woche zum Ligaspiel nach Karlsruhe. Dort will die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic nicht nur den sechsten Sieg in Folge, sondern auch weiterhin ganz oben in der Tabelle bleiben. Ein Anblick, mit dem kein S04-Fan vor der Spielzeit wohl gerechnet hätte.