Sylla-Transfer geplatzt – doch eine Resthoffnung bleibt dem FC Schalke noch

Geht er oder bleibt er beim FC Schalke 04? Diese Frage stellten sich viele S04-Fans in den vergangenen Tagen kurz vor dem Deadline-Day (1. September) wegen Moussa Sylla. Der Stürmer war begehrt, einige Klubs wollten ihn verpflichten. Gut für Königsblau: Es wären auch einige Millionen geflossen.

Doch als das Transferfenster geschlossen war, herrschte große Überraschung: Sylla ist weiterhin Spieler des FC Schalke 04. Ein Wechsel kam nicht zustande. Die erhoffte Kohle hat der Revierklub nicht bekommen. Während viele davon ausgehen, dass Sylla auch in dieser Saison für die Knappen auf Torejagd geht, hat der S04 noch eine Resthoffnung.

Schalke: Sylla-Transfer noch möglich

Taylan Bulut hat den FC Schalke 04 schon vor einigen Wochen verlassen und eine hohe Ablösesumme eingebracht. Gleiches erhoffte man sich auch von Moussa Sylla, der zuletzt sogar freigestellt wurde und das Spiel in Dresden (1:0) verpasst hat. Interessenten gab es aus der Premier League, die sich dann aber doch noch zurückgezogen haben.

Dann kam am Deadline Day auch noch der FC Valencia dazu. Der spanische Traditionsverein wollte Sylla allerdings nur ausleihen. Das lehnten die S04-Bosse um Frank Baumann jedoch ab. Eine Leihe käme für die Verantwortlichen des Revierklubs nur mit einer Kaufpflicht infrage. Valencia wollte eine Kaufoption.

Letztlich scheiterte es auch hier endgültig – und das knapp vor Mitternacht, als in Spanien das Transferfenster noch geöffnet war. Auch wenn ein Wechsel zu einem der europäischen Top-Ligen nicht möglich war, hat Schalke noch Hoffnungen auf einen Transfer.

Transferfenster in anderen Ligen noch geöffnet

So wird der FC Schalke 04 vermutlich auf Angebote von anderen Ligen für Sylla hoffen. Beispielsweise aus der Türkei, Katar oder Saudi-Arabien, wo immer mehr Spieler für viel Geld hinwechseln und auch selbst ordentlich Kohle kassieren. Hier sind die Transferfenster weiterhin geöffnet. Sollte ein vielversprechendes Angebot reinflattern, ist es durchaus möglich, dass der Stürmer den Zweitligisten noch verlassen wird.

Sylla ist am Montag aber dennoch in den Flieger gestiegen. Für den Angreifer stehen nämlich die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft mit Mali an. Da kann er sich ebenfalls für andere Klubs beweisen.

