Wilder Transferpoker beendet: Schalke trifft späte Sylla-Entscheidung

Es war DAS Thema in der abgelaufenen Sommer-Transferperiode: Bleibt Moussa Sylla beim FC Schalke 04 oder verlässt er den Klub? An Interessenten mangelte es nicht. Doch die S04-Bosse wollten richtig viel Geld mit dem Stürmer machen.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters wurde es wieder richtig spannend. Ein Verein wollte Sylla unbedingt haben, doch der FC Schalke 04 ließ ihn nicht gehen. Bis spät in die Nacht wurde noch verhandelt.

Schalke 04 lehnt Valencia-Angebot für Sylla ab

Was war passiert? Schon vor dem Deadline Day (1. September) stellte der FC Schalke 04 den Stürmer frei, damit ein Transfer zu einem neuen Verein durchgeführt werden kann. Sylla verpasste sogar das Spiel bei Dynamo Dresden (1:0). Aus der Premier League wollten ihn Leicester und Swansea verpflichten. Aus einem Transfer wurde allerdings nichts.

Auch in den letzten Stunden vor dem Ende des Wechselfensters meldeten sich zwei Klubs: Washington D.C. und der FC Valencia. Während der US-Klub die geforderten sieben Millionen Euro Ablöse nicht zahlen wollte, hatte der spanische Traditionsverein eine Leihe angefragt.

S04 wollte eine Leihe nur mit einer Kaufpflicht. Hierbei wäre Sylla bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen fest zu Valencia gewechselt. Valencia beharrte allerdings weiterhin auf einen Leihdeal. Bis spät in die Nacht verhandelten beide Klubs, schließlich ist das Transferfenster in Spanien bis 0 Uhr noch geöffnet gewesen. Letztendlich lehnten die Königsblauen ab. Der Angreifer wechselte auch nicht zum spanischen Verein.

Sylla bei der malischen Nationalmannschaft

Für alle Parteien keine einfache Sache: Sylla wollte unbedingt weg, Schalke wollte viele Millionen kassieren und Valencia brauchte einen Stürmer. Am Ende stieg Sylla dennoch in den Flieger – allerdings zur malischen Nationalmannschaft. Dort stehen für den S04-Star jetzt wichtige WM-Qualifikationsspiele gegen die Komoren und gegen Ghana an.

Danach wird er aller Voraussicht nach zu den Knappen zurückkehren und in der 2. Bundesliga weiter auf Torejagd gehen. Eine Resthoffnung gibt es für Schalke und Sylla aber noch. Die Transferfenster in der Türkei, Saudi-Arabien oder Katar sind noch mehrere Tage geöffnet. Sollten hier verlockende Angebote hereinkommen, könnte es durchaus zu einem Deal kommen.

