Ohne Sylla: Muslic verrät Plan für Dresden – Schalke

Dresden – Schalke verspricht gleichermaßen Spannung und Atmosphäre, aber auch taktische Neuerungen. Der Saisonstart für Schalke ist geglückt, doch im vierten Spiel wartet eine ganz spezielle Herausforderung. Im Rudolf-Harbig-Stadion dürfte eine feindseligere Kulisse warten als bei beiden Heimsiegen gegen Hertha und Bochum. Und zusätzlich muss S04 auf seinen Top-Stürmer verzichten.

Moussa Sylla steht wohl kurz vor dem Absprung und somit nicht im Kader für das Auswärtsspiel Dresden – Schalke. Doch wie plant Miron Muslic den Torjäger zu ersetzen? Dafür greift der Schalker Coach auf zwei Optionen zurück: Bryan Lasme und Emil Hojlund sollen beziehungsweise müssen sich die Verantwortung im Schalker Sturm teilen.

Dresden – Schalke: Aufteilung im Sturm

Denn laut Muslic sind beide Spieler „auf einem guten Weg, aber nicht bereit für 90 Minuten“. Daher setzt der S04-Cheftrainer darauf, die Spielzeit der beiden Akteure aufzuteilen. Wer von Beginn an spielen darf, verrät Muslic noch nicht. Nach den letzten Spielen ließe sich eine Tendenz erahnen.

Schließlich konnte Lasme mit seinen beiden Toren in Pokal und Liga einiges an Vertrauen der Schalker Fans zurückgewinnen. So winkt nun statt Abstellgleis der Startplatz im Sturm. Allerdings besäße neben Lasme auch Hojlund „ein Profil, das uns sehr guttut und Dresden richtig gefährlich werden kann“.

„Wissen, wo wir ihnen wehtun können“

Ob Muslic dennoch beim Spiel Dresden – Schalke für eine Überraschung im Sturmzentrum sorgen wird, bleibt abzuwarten. Trotz der herausfordernden Atmosphäre, die die Knappen in Dresden erwarten wird, sieht Muslic seine Mannschaft gut gewappnet. Die Woche über sei „fokussiert, konzentriert und absolut klar“ gearbeitet worden.

So „wissen wir genau, wo wir ihnen wehtun können“, erklärt der S04-Cheftrainer. Mehr Details sollen vor dem Spiel Dresden – Schalke nicht durchsickern. Sicher dürfte sein, dass sich beide Mannschaften auf ein kämpferisches und laufintensives Spiel einstellen. Ob Muslics „Zwei-Optionen-Plan“ im Sturm aufgehen wird, bleibt abzuwarten.