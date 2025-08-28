S04 zu Sylla-Entscheidung gezwungen – Baumann in der Zwickmühle

Die vielleicht schwierigste Entscheidung für den neuen S04-Sportvorstand in diesem Transfersommer steht an. Nicht ohne Grund befindet sich Moussa Sylla aktuell (28. August) weiterhin im Profikader des FC Schalke 04, obwohl sein Abgang seit Mai im Raum steht. Ein Wechsel brächte wichtige Einnahmen, doch würde er umso wichtigere Tore nehmen. Was priorisiert Frank Baumann? Kann er überhaupt die richtige Entscheidung treffen?

Es ist eine denkbar undankbare Situation, zu einem noch undankbareren Zeitpunkt. Verkauft S04 Sylla, müsste in Windeseile ein Ersatz bereitstehen. Denn auf die Torgarantie des Maliers kann Königsblau in dieser Saison nicht verzichten. Wiederum ist der Top-Stürmer Schalkes einzig lukrative Verkaufsoption, um die finanzielle Notlage im Verein etwas aufzubessern. Argumente für beide Seiten wiegen schwer.

Verkauft S04 Sylla nach England?

Zuletzt schien Baumann zum Verkauf Syllas zu tendieren. Leicester City soll laut übereinstimmenden Medienberichten in Verhandlungen mit Schalke und dem Stürmer stehen. Bei einem Verkauf auf die Insel erscheint die angepeilte Ablöse (plus Boni) von rund sieben Millionen Euro realistisch. Auch, da noch weitere Vereine an einer Verpflichtung Syllas interessiert sind. Doch zwingend angewiesen darauf ist der S04 nicht mehr.

Dank der Ablösesumme von Taylan Bulut und der Weiterverkaufsgebühr im Thiaw-Transfer konnten die Knappen einen Verstoß gegen die DFL-Eigenkapitalauflage und den damit verbundenen Punktabzug verhindern. So muss Sylla nicht um jeden Preis gehen und Baumann kann gestärkt in den Verhandlungen auftreten. Doch ihm fehlen Zeit und Optionen.

+++Schalke-Ultras: „Werden zum lustigen Clown“+++

Syllas Verkauf müsste in jedem Fall schnell über die Bühne gehen, damit vor Ablauf des Transferfensters ein Ersatz verpflichtet werden kann. Denn die Trefferquote des Stürmers ist in jetziger blauweißer Besetzung nicht aufzufangen – trotz überraschendem Bryan-Lasme-Formhoch. Syllas Tore sicherten Königsblau in der vergangenen Krisensaison den Klassenerhalt. Doch auch das birgt Risiken.

Syllas Torqoute sinkt

Eine Verletzung oder Formabfall (beides ist dem Stürmer nicht zu wünschen) und Schalke könnte sich ganz schnell von den geforderten sieben Millionen Euro Ablöse verabschieden. Unter Miron Muslic traf Sylla in dieser Saison erst ein Mal. Kein drastischer Leistungsabfall, gerade bezogen auf nur vier Spiele, doch an seine Quote aus der vergangenen Saison kann der Malier damit nicht anknüpfen.

Mehr S04-News:

Und die Quintessenz für Baumann? Zwickmühle. Für beide Möglichkeiten finden sich überzeugende Argumente. Fest steht nur, dass der S04-Sportvorstand zu einer schnellen Handlung gezwungen ist. Denn Schalke ohne Sylla und ohne adäquaten Ersatz stünde vor einem offensiven Problem.