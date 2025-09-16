Schalke-Star sorgt weiter für Wirbel – jetzt kündigt Muslic den Sylla-Hammer an

Über keinen Schalke-Spieler wurde in den vergangenen Wochen und Monaten so viel spekuliert, wie über Moussa Sylla: Bleibt er? Wechselt er den Verein? Am Ende ist es nicht zu einem Transfer gekommen, der Stürmer ist beim Revierklub geblieben.

Aber auch nach der Transferperiode sorgt Sylla auf Schalke weiterhin für Aufregung. Beim ersten Spiel nach dem Wechseldrama stand der Angreifer natürlich im Mittelpunkt, konnte bei der 0:1-Niederlage gegen Kiel nicht viel anrichten. Jetzt spricht sein Trainer Miron Muslic Klartext.

Schalke-Coach Muslic spricht Sylla-Klartext

Zwei große Chancen hatte Moussa Sylla für den FC Schalke 04 gegen Kiel, vergab sie allerdings kläglich. Der sonst so starke Torjäger zeigte sich plötzlich von einer anderen Seite. Sofort wurden Stimmen laut. „Ist er mit dem Kopf nicht bei der Sache?“, werden sich viele Fans gefragt haben.

Von seinem Coach bekam er allerdings reichlich Rückendeckung. „Es ist keine einfache Phase für Moussa, aber er wird die volle Unterstützung von uns bekommen“, sagte Muslic nach der Kiel-Pleite. Und er kündigte auch etwas an, was viele Anhänger besonders freuen wird.

„Er hat die Qualität, dass er in dieser Liga, wenn er gesund bleibt, 15 Tore macht“, so der S04-Coach. 16 Treffer waren ihm bereits in der vergangenen Saison gelungen. Schafft er es auch in dieser Saison?

Wechsel im Winter?

Davon ist Sylla aktuell aber noch weit entfernt. In dieser Saison gelang dem Schalke-Stürmer nur ein Treffer. Außerdem könnte es eher kritisch werden, dass er die ganze Saison bei den Königsblauen spielen wird. Wenn die Winter-Transferperiode näher rückt, wird die Gerüchteküche wieder brodeln.

Zwar würden die Gelsenkirchener eine hohe Millionensumme kassieren, dafür aber einen wichtigen Stürmer verlieren. Und was sagt Sylla selbst zu seiner Person? Nach der Kiel-Partie betonte er: „Ein Transfer ist jetzt nicht in meinem Kopf.“

Der Fokus liegt also erstmal auf Schalke und der 2. Bundesliga. Wenn der Winter anbricht, könnte das schon wieder anders aussehen.