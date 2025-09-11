FC Schalke: Sylla-Ärger nach geplatztem Wechsel? Muslic spricht Klartext

Es wurde lange spekuliert, am Ende wurde es nichts mit einem Wechsel: Moussa Sylla bleibt endgültig beim FC Schalke 04. Nachdem das Transferfenster geschlossen war, hatten sowohl Königsblau als auch der Stürmer selbst noch Hoffnungen, dass vielleicht in anderen Ländern, wo Wechsel noch möglich waren, ein Deal zustande kommen würde.

Doch auch hier blieb es ruhig. Sylla war in der Länderspielpause mit der Nationalmannschaft unterwegs, ist jetzt zurück beim FC Schalke 04 und wird in der 2. Bundesliga auflaufen. Ob es nach dem geplatzten Wechsel Ärger um den Angreifer geben wird? Trainer Miron Muslic äußert sich jetzt.

FC Schalke 04: Sylla bleibt endgültig

Er wollte den FC Schalke 04 verlassen, als es großes Interesse aus der Premier League und aus LaLiga aus Spanien gab. Doch die Königsblauen waren mit den Angeboten nicht zufrieden. Das schmeckte Sylla nicht. Jetzt, wo er endgültig bei den Gelsenkirchenern bleibt, war die Sorge groß, dass der Angreifer keine Lust mehr auf den Revierklub hätte.

Diese Sorgen nimmt Muslic den königsblauen Anhängern. „Ich habe heute mit ihm gesprochen, die letzten Wochen habe ich ihn bewusst in Ruhe gelassen. Heute war er in meinem Büro und mein Eindruck ist: Moussa ist sehr professionell, sehr fokussiert. Moussa ist für uns ein unumstrittener Performance-Player. Deshalb wird er am Samstag starten und spielen“, sagte der S04-Coach vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (13. September, 13 Uhr).

Schließlich will sich der Stürmer weiterhin von seiner starken Seite präsentieren, wie er es schon in dieser Saison oft unter Beweis gestellt hat und auch in der vergangenen Spielzeit, als er der beste Torjäger der Schalker war.

Neues Sturmduo mit Gomis?

Bei einem Sylla-Abgang hatte der FC Schalke 04 auch schon vorgesorgt und Christian Gomis verpflichtet. Gemeinsam werden sie nun auf Torejagd gehen. „Moussa war heute das erste Mal im Training. In vielen Dingen sind sich Moussa und Christian sehr ähnlich – in manchen aber sehr unterschiedlich. Das könnte sehr gut zusammenpassen“, freut sich Muslic.

Der Schalke-Coach betonte, dass beide Offensivspieler in den kommenden Wochen auch oft gleichzeitig auf dem Feld stehen könnten: „Heute haben sie sich das erste Mal gesprochen – und da war sofort eine gute Chemie. Beide sprechen Französisch, wir können uns auf beide freuen.“

Wichtig wird für S04 aber sein, dass es nach dem geplatzten Wechsel keinen Ärger um Sylla gibt und er voll und ganz für den Klub reinhauen möchte. Das stimmt die Fans zuversichtlich, dass es auch weiterhin so gut laufen wird.