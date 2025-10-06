Drama um Schalke-Star Sylla steht bevor! Platzt sein großer Traum endgültig?

Sieben Spiele, ein Tor, null Vorlagen: Normalerweise verlassen sich die Vereine auf ihre Stürmer und ihre Treffsicherheit. Beim FC Schalke 04 sieht es mit Moussa Sylla anders aus. Der Angreifer erlebt derzeit eine ziemliche Torkrise. Seit dem ersten Spieltag hat er nicht mehr getroffen.

Die Länderspielpause kann der Schalke-Stürmer jetzt dafür nutzen, um etwas Selbstvertrauen zu tanken. Mit Mali ist er nämlich bei der WM-Qualifikation gefordert. Die Nation könnte einen treffsicheren Sylla gut gebrauchen – denn der große Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft könnte bereits platzen.

Schalke 04: Sylla auf Länderspielreise

Mit Mali befindet sich Sylla im Endspurt der WM-Qualifikation. Der Schalke-Stürmer steht mit seinem Heimatland nur auf Rang vier in der Gruppe I, hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Magadaskar. Nur der Gruppenerste ist sicher weiter und da hat Ghana mit 19 Zählern aktuell die besten Karten.

Mali hingegen wird hoffen, den zweiten Platz zu erreichen, um in den Playoffs dann das Ticket für die Weltmeisterschaft zu ergattern. Dafür braucht es aber zwei Siege – jetzt am 8. Oktober gegen Tschad und am 12. Oktober gegen Madagaskar. Gleichzeitig müssen Sylla und die Malier auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Das ist aber nicht so einfach. Madagaskar spielt nämlich zunächst gegen den Drittplatzierten. Das sind die Komoren. Hier darf es keinen Sieger geben, ein Unentschieden wäre optimal für Mali. Bei einem Erfolg gegen Tschad würde man bis auf zwei Zähler an Madagaskar rangekommen und wäre nur noch einen Punkt hinter den Komoren.

Drama am letzten Gruppenspieltag?

Dann würde es am letzten Spieltag der Gruppe richtig dramatisch werden, wenn es zum direkten Duell zwischen Mali und Madagaskar kommt. Die Komoren haben ihr letztes Spiel übrigens gegen den Spitzenreiter Ghana, der zudem der große Favorit auf den Gruppensieg ist. Das macht Schalke-Profi Sylla Hoffnungen, der gemeinsam mit seinem Heimatland von der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, in Kanada und Mexiko träumt.

Der Ausgang der Gruppe I verspricht also viel Spannung. Auf Schalke wird man sich das alles ebenfalls genau anschauen. Ob Sylla jedoch viele Einsatzminuten bekommen wird, ist unklar. Bei der letzten Länderspielpause waren es in beiden Partien zusammengerechnet nur 17 Minuten, die der Angreifer auf dem Platz stand.

Gut für S04: So verletzt er sich nicht. Blöd für Sylla: Er hat wenige Möglichkeiten, seine Durststrecke endlich zu beenden und wieder jubeln zu können. Sein letzter Treffer war am 1. August gegen Hertha BSC zum Auftakt der 2. Liga. Also ganze zwei Monate her!