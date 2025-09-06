Platzt der große Traum? Drama um Schalke-Star Sylla steht bevor

Er ist gerade nicht auf Schalke und bestimmt weiterhin die Schlagzeilen: Moussa Sylla. Der Top-Torjäger der Königsblauen stand in der abgelaufenen Transferperiode im Mittelpunkt, wollte den Verein verlassen. Es gab auch einige Interessenten, zu einem Transfer kam es aber nicht.

In der Länderspielpause ist Sylla derzeit mit seiner Nationalmannschaft unterwegs. Auch der FC Schalke 04 schaut genau hin, was der Angreifer dort macht. Mit seinem Heimatland träumt der S04-Star weiterhin von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Doch der könnte jetzt platzen.

Schalke-Star Sylla träumt von der WM

Rund sieben Minuten lang durfte Sylla für die malische Nationalmannschaft gegen die Komoren auflaufen. Beim wichtigen 3:0-Sieg kam der Schalke-Stürmer von der Bank, da war die Partie schon längst entschieden. Mali hat nach sieben Spielen in der WM-Qualifikation in der Gruppe I jetzt 12 Punkte auf dem Konto.

Auch interessant: Schalke-Talent vor Leih-Abgang? Fans haben klare Forderung an Muslic

Der Rückstand auf Tabellenführer Ghana beträgt vier Zähler, auf Rang zwei, wo derzeit Madagaskar rangiert, ist es ein Punkt. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada. Die besten vier Gruppenzweiten kämpfen dann in den Playoffs um die letzten Tickets.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Chancen für Sylla und Mali stehen also weiterhin gut. In den letzten drei Spielen müssen aber drei Siege her. Dabei geht es unter anderem auch gegen Ghana am Montag (8. September) und im Oktober gegen Tschad und zum Abschluss gegen Madagaskar.

Platzt der große Traum?

Schon beim Auswärtsspiel in Ghana am Montag könnten die Hoffnungen für den Schalke-Stürmer schwinden. Bei einer Niederlage gegen den großen Favoriten und bei einem Sieg von Madagaskar wird es in den abschließenden Spielen mehr als nur schwierig werden, noch auf Platz zwei zu kommen. Der Gruppensieg wäre dann ohnehin nicht mehr möglich, da der Rückstand auf Ghana auf sieben Zähler angewachsen wäre.

Daher müssen Sylla und Mali unbedingt gewinnen und in Ghana für eine Überraschung sorgen. Gleichzeitig muss man auf einen Patzer von Madagaskar hoffen, doch es geht ausgerechnet gegen den Gruppenletzten Tschad. Da muss also ganz schön viel passieren.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch Schalke wird genau hinschauen, wie sich der Stürmer so macht. Ein Transfer ist theoretisch noch in diesem Sommer möglich, falls beispielsweise aus der Türkei, Saudi-Arabien oder Katar Interessenten mit viel Geld anklopfen sollten. Hier ist also noch alles möglich.