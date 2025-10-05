Trotz Torflaute! Entscheidung um Schalke-Star Sylla offiziell gefallen

Er hat es aktuell nicht einfach, vergibt ungewohnt viele Möglichkeiten und wird langsam aber sicher zum Chancentod: Moussa Sylla befindet sich in einer Torflaute. Der Stürmer des FC Schalke 04 hat seit dem 1. Spieltag nicht mehr getroffen, wartet vergeblich auf einen Treffer.

Wo hier die Gründe liegen, weiß niemand so richtig. Dennoch darf sich der Angreifer des FC Schalke 04 jetzt freuen. Auch wenn er sich in einem Formtief befindet, gibt es erfreuliche Nachrichten aus seinem Heimatland Mali.

Schalke-Star Sylla wieder zur Nationalmannschaft berufen

Normalerweise könnte für Spieler, die lange nicht mehr getroffen haben, die Länderspielpause zu einem perfekten Zeitpunkt kommen. Mit der Nationalmannschaft Selbstvertrauen tanken – das käme auch Moussa Sylla recht. Der Stürmer wartet seit sechs Pflichtspielen auf ein Tor für den FC Schalke 04.

Trotz seiner Torflaute hat ihn jetzt der malische Nationaltrainer Tom Saintfiet für die anstehenden Länderspiele nominiert, die enorm wichtig sind. Denn Mali und Sylla befinden sich auf dem Endspurt der WM-Qualifikation. In der Gruppe I in Afrika steht das Land nur auf Rang vier, hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Madagaskar.

Rang zwei reicht allerdings nur für die Playoffs, nur der Gruppenerste ist sicher bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr dabei. Da hat Ghana mit 19 Zählern aktuell die besten Karten. Mali allerdings wird erstmal auf den zweiten Platz schielen.

Wichtige Spiele für Sylla

Am 8. Oktober steht das erste Spiel bei Tschad an, anschließend könnte es zu einem Drama kommen. Denn das letzte Qualifikationsspiel findet gegen Madagaskar auf heimischem Boden statt. Am 12. Oktober wird sich dann zeigen, ob Sylla weiter von der Weltmeisterschaft träumen darf oder mit einem bitteren Rückschlag die Reise nach Gelsenkirchen antreten wird.

Fakt ist: Es müssen zwei Siege her, gleichzeitig müssen Sylla und Mali hoffen, dass die Konkurrenten um Madagaskar und den Drittplatzierten, die Komoren, im direkten Duell nur Unentschieden spielen. Danach müssen die Komoren gegen Ghana verlieren und Mali selbst gegen Madagaskar gewinnen.

Das werden spannende WM-Qualifikationsspiele für Sylla, bei denen auch Schalke und Cheftrainer Miron Muslic hinschauen werden. Die Hoffnung ist groß, dass der Angreifer endlich wieder in die Spur findet. Da könnte die Nationalmannschaft vielleicht helfen.