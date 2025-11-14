Bitteres Sylla-Szenario vom Tisch? Schalke 04 darf wohl aufatmen

Er hat endlich wieder zur alten Stärke gefunden! Moussa Sylla zeigte in den vergangenen Wochen, warum er so begehrt ist. Dem FC Schalke 04 wird es freuen, dass der Stürmer endlich wieder knipst.

Umso bitterer wäre es, wenn in diesem Jahr plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen würde: Es geht nämlich um den Afrika-Cup, der im Dezember beginnt. Muss der FC Schalke 04 etwa ohne den Angreifer auskommen?

FC Schalke 04 ohne Sylla zum Jahresabschluss

Der Auftakt ist am 21. Dezember. Die Spieler sollen schon acht Tage vorher zu ihren Nationalteams anreisen und sich freistellen lassen. Das Problem: Der FC Schalke 04 spielt in diesem Zeitraum noch in der 2. Bundesliga. Am 14. Dezember empfangen die Königsblauen den 1. FC Nürnberg und eine Woche später (21. Dezember) geht es zu Eintracht Braunschweig.

Sylla ist beim Revierklub einer der Leistungsträger. Miron Muslic dürfte nur äußerst ungern in gleich zwei Partien auf seinen Stürmer verzichten wollen. Die Lösung? Youri Mulder und Frank Baumann. Sie haben laut der „Bild“ Gespräche mit Malis Nationaltrainer Tom Saintfiet geführt.

Das Ziel: Sylla soll noch gegen Nürnberg stürmen und erst später zur Nationalmannschaft anreisen. Damit würde der Angreifer „nur“ gegen Braunschweig fehlen, was bei der aktuellen Personallage ebenfalls extrem bitter wäre.

Sylla fehlt „nur gegen Braunschweig“

Laut dem Bericht haben es die beiden Schalke-Bosse tatsächlich geschafft, dass der Top-Stürmer tatsächlich gegen Nürnberg noch auflaufen darf und danach den Flieger zu seinen malischen Nationalmannschaftskollegen nehmen wird. Der Auftakt beim Afrika-Cup ist am 22. Dezember gegen Sambia.

Danach stehen in der Gruppenphase noch zwei Partien gegen Marokko (26. Dezember) und die Komoren (29. Dezember) an. Je nachdem, wie weit Mali beim wichtigsten Turnier Afrikas kommt, wird er vermutlich auch später zu den Schalkern zurückkehren. Denn Sylla wird einige Urlaubstage bekommen. Läuft es für den Malier und seine Teamkollegen richtig gut, könnte es für S04 bitter werden.

Denn der Zweitliga-Auftakt ist schon am 17. Januar 2026. Das Finale des Afrika-Cups ist ein Tag später. Die Knappen werden das Turnier ganz genau beobachten. Sylla werden sie sicherlich die Daumen drücke, aber vermutlich auch hoffen, dass er schnell zurückkehren wird.