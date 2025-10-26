Sorgen um Moussa Sylla: Schalke muss auf seinen Top-Stürmer verzichten

Doppelpack, (zwischenzeitliche) Tabellenführung, Erlösung: Moussa Sylla schießt Schalke gegen Hannover zum Auswärtssieg und sich selbst wieder in bestechende Topform. Die gilt es, für die kommenden harten Aufgaben zu konservieren. Doch dabei muss sich der Klub aktuell einem Problem stellen.

Denn für Sylla steht Ende des Jahres der Afrika-Cup mit Mali an. Der Auftakt ist am 21. Dezember. Bereits acht Tage vorher sollen die Spieler zu ihren Mannschaften reisen und sich freistellen lassen. Das Problem: Schalke spielt in diesem Zeitraum noch in der 2. Liga.

Schalke: zwei Spiele ohne Sylla?

Zwischen dem 12. und 14. Dezember empfängt man die Freunde aus Nürnberg und kurz vor Weihnachten, zwischen dem 19. und 21. Dezember, geht es nach Braunschweig. Sylla ist in der zweiten Liga ein absoluter Unterschiedsspieler, wie die letzten Leistungen wieder beweisen konnten. Miron Muslic dürfte nur äußerst ungern in gleich zwei Partien auf seinen Stürmer verzichten wollen. Die Lösung? Youri Mulder.

Gemeinsam mit Frank Baumann befindet sich der Schalker Sportdirektor bereits in Verhandlungen mit dem Fußballverband in Mali. Der Vorteil: Trainer der Malier ist Belgier Tom Saintfiet, zu dem Mulder eine gute persönliche Beziehung pflegt. Doch auch eine spätere Anreise würde nur ein Teil des Problems lösen.

Einsatz gegen Nürnberg möglich

Auf einen Einsatz Syllas gegen Nürnberg können Schalke-Fans hoffen. In Braunschweig wird Sylla in jedem Fall fehlen. Denn das erste Spiel Malis findet am 22. Dezember statt. Heute Braunschweig, morgen Sambia? Klingt nach verlockender Urlaubsplanung, der der Verband allerdings wohl kaum zustimmen dürfte.

Auch Mulders gute Beziehungen werden einen Ausfall Syllas nicht vollumfänglich verhindern können. Bis Dezember muss Sylla auf Schalke also schon mal gut vorarbeiten. Dann lassen ihn auch die Fans sicher gerne ziehen. Und ohnehin: Christian Gomis trifft ja mittlerweile auch.