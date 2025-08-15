Nach Remmert-Ausfall: Sorgt Schalke-Coach Muslic im Pokal für Juwel-Überraschung?

Schalke und Verletzungssorgen. Bereits die ersten beiden Ligapartien forderten ihren Tribut für Königsblau. Peter Remmert präsentierte sich gegen die Hertha (2:1) erst in Topform und zog sich dann in Kaiserslautern (0:1) eine Sprunggelenksverletzung zu. Das Stürmer-Talent fällt laut S04 „bis auf Weiteres“ aus. Alternativen sind für die Partie gegen Lok Leipzig (17. August, 15.30 Uhr) kaum vorhanden.

Pape Meissa Ba wechselt zwar doch nicht zu den Queens Park Rangers, doch dürfte vor dem DFB-Pokal-Spiel kaum wieder ins Mannschaftsgefüge integriert sein. Kenan Karaman ist gegen den Regionalligisten höchstwahrscheinlich auch keine Option für die Startelf – gerade im Hinblick auf die langfristige Genesung des Führungsspielers. Zu wichtig ist Karaman für den Ausgang der gesamten Saison auf Schalke. Und wer bleibt?

Schalke-Talent empfiehlt sich

Klar, Moussa Sylla wird starten. Doch während Bryan Lasme und Emil Hojlund bislang auf Schalke enttäuschten, empfiehlt sich aktuell ein Top-Talent der Knappenschmiede. Sicher kommt der feste Sprung in die A-Mannschaft für Malik Tubic noch zu früh. Dennoch wäre der 17-Jährige ein spannender Kandidat, um in der ersten Pokalrunde etwas Profi-Luft zu schnuppern.

In den ersten beiden Spielen der U19-Bundesliga traf der Bosnier bereits viermal und legte weitere zwei Treffer auf. Dass junge Spieler aus der Knappenschmiede den Profikader verbessern können, zeigte sich zuletzt an den Beispielen Becker, Bulut, Grüger und Ayhan. Schalkes Fokus auf junge Talente zeigt erste Erfolge. In der vergangenen Saison erhielt auch U19-Stürmer Zaid Tchibara erste Chancen bei den Profis. Derzeit fehlt er mit einem Kreuzbandriss.

DFB-Pokal: Chance für S04-Talente?

Gerade die erste Pokalrunde bietet eine gute Chance, um junge Talente an das Niveau im Herrenbereich zu gewöhnen – ohne den Gegner aus Leipzig unterschätzen zu wollen. Denn der wird im eigenen Stadion sicher einen Pokalfight liefern. Dennoch sollten die Schalker gegen den Regionalligisten ohne große Komplikationen die nächste Runde erreichen.

Für welche Konstellation im Sturm sich Miron Muslic letztendlich entscheiden wird, bleibt zunächst offen. Eine Juwel-Überraschung könnte dabei für den Schalke-Coach durchaus eine Option sein und frischen Wind in die Schalker Offensive bringen.