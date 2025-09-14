Schalke 04 wollte sie nicht mehr: Jetzt könnte es für diese Ex-S04-Profis richtig bitter werden

Der Kader des FC Schalke 04 sollte in diesem Sommer drastisch verschlankt werden. Aktuell befinden sich noch 32 Akteure im Training von Miron Muslic. Doch wie steht es um die, die den Schritt nicht geschafft haben – gerade jetzt, wo die Saison gestartet und die Kaderplanungen größtenteils abgeschlossen sind?

Für Aymen Barkok war schon vor dem Sommer klar, dass seine Tage beim FC Schalke 04 gezählt sind. In der Rückrunde sorgte der Ex-Schalker mit der öffentlichen Beleidigung eines Fans für Aufregung (mehr dazu hier). Darüber hinaus blieben auch die erhofften Leistungen des Wintertransfers aus. Jetzt könnte es noch bitterer für Barkok werden.

Kein neuer Verein nach Schalke 04

Denn nach der halbjährigen Anstellung auf Schalke konnte der 27-Jährige keinen neuen Verein finden. So steht Barkok bereits einige Wochen nach Saisonstart noch immer vereinslos dar. Eine fatale Situation, die der Marokkaner so nicht kennt, konnte er doch in den letzten Jahren bei Frankfurt, Mainz, Düsseldorf oder der Hertha immer wieder an neuen Stationen anheuern. Jetzt droht der „Worst Case“, den ein anderer Ex-Schalker bestens kennt.

Bereits seit Sommer 2024 ist Blendi Idrizi als vereinsloser Spieler gemeldet. Dabei konnte er 2022 noch den Bundesliga-Aufstieg im königsblauen Trikot feiern. Danach folgten eine enttäuschende Leihe nach Regensburg, die Vertragsauflösung auf Schalke und die seit über einem Jahr andauernde Vereinslosigkeit.

Letzte Hoffnung für vereinslose Spieler

Ein Schicksal, das nun auch Barkok droht. Bis zum Ende des Winter-Transferfensters dürfen in Deutschland vereinlose Spieler noch verpflichtet werden, sodass die Chance auf eine Anstellung in der bereits laufenden Saison weiter (für beide) besteht. Doch wie realistisch ist das?

Idrizi wartet bereits seit über einem Jahr auf einen neuen Arbeitgeber und mit seinem halben Jahr beim FC Schalke 04 konnte Barkok nicht gerade die Werbetrommel für sich rühren.