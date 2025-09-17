Rätsel um Schalke-Star: Jetzt kommen Enthüllungen ans Licht

Dauerhafte Knieprobleme. Langfristiger Ausfall. Notwendige Operation. Thomas Kalas sah auf Schalke in den vergangenen Monaten mehr medizinisches Personal als Bälle auf dem Fußballplatz. Doch wie ist der Stand beim Innenverteidiger? Wie groß ist die Chance auf eine baldige Rückkehr? Und wie plant Miron Muslic mit dem 32-Jährigen?

Die „WAZ“ berichtet, dass Kalas sich im aktuellen Plan seiner Reha in Gelsenkirchen befindet. Diese sei selbstverständlich genau mit dem Verein abgesprochen. Doch weitere Schritte für den Innenverteidiger auf Schalke stehen noch aus – von einer aktiven Rückkehr zur Mannschaft kann dabei noch gar keine Rede sein.

Schalke: bitterer Kalas-Ausfall

Für Kalas, der im Sommer 2024 einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieb, kommt seine Patellasehnen-Verletzung extrem ungünstig (mehr dazu hier). Seit Sommer setzt Neu-Schalke-Trainer Miron Muslic den vollen Fokus auf die Defensive. Doch statt Kalas übernehmen Neuzugänge die tragenden Rollen in der Abwehrkette.

Timo Becker, Nikola Katic und Hasan Kurucay konnten überzeugen und auch Talente wie Felipe Sanchez und Mertcan Ayhan dürften unter Muslic vermehrt zum Zuge kommen. Bereits in der jungen Saison präsentierte sich die blauweiße Hintermannschaft deutlich gefestigter. War es das also für Kalas?

Kalas passt zu Muslic-Fußball

So wirkt es aktuell. Extrem bitter, denn vom Spielertyp dürfte Kalas gut in Muslics Defensiv-Philosophie passen. Robust, aggressiv und zweikampfstark. Attribute, die so auch bei Becker, Katic und Kurucay zu finden sind. Mit denen wird sich Kalas messen müssen und dabei kein leichtes Spiel haben.

Es bleibt also spannend, wie der tschechische Innenverteidiger sich nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz präsentieren wird. Doch bis dahin sollen auf Schalke laut der „WAZ“ noch einige Wochen ins Land gehen.